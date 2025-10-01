"Fischi"-Festspiele gegen Bisperode: Sieben Scorerpunkte in 82 Minuten

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der beidfüßige Mittelstürmer stammt aus der Jugend des SC Deckbergen-Schaumburg und ist beruflich als Speditionskaufmann unterwegs. In Hameln will er sich seinen Traum erfüllen: Landesliga-Fußball mit Preußen. Im Interview spricht der Dortmunder Sympathisant und passionierte Darts-Spieler über seine überragende Form, seinen etwas ungewöhnlichen Wechsel in die Kreisliga – und warum er sich bei Preußen absolut am richtigen Ort sieht.

Finn „Fischi“ Fischer hat sich mit einer Gala-Leistung eindrucksvoll in Szene gesetzt: Beim 11:0-Auswärtssieg von Preußen Hameln gegen den TSV Bisperode traf der 1,89 Meter große Stürmer fünfmal selbst und bereitete zwei weitere Tore vor – bis ihn Trainer Paul Bicknell in der 82. Minute vom Feld nahm.

Das Gefühl zu gewinnen, ist wettbewerbs-unabhängig gut bekannt in eurer Kabine. Es waren auch schon hohe Siege dabei. Aber 11:0 ist ein neuer Saisonrekord – liga-übergreifend. Wie lief das Spiel aus deiner Sicht?

Finn Fischer: Ja, definitiv ein gelungener Sonntag für uns. Es lief wie aus einem Guss. Wir haben von Beginn an unser Spiel durchgezogen – hohes Pressing und nach Balleroberung zielstrebig Richtung Tor. Zudem haben wir gleich mit unseren ersten beiden Chancen getroffen. Damit waren die Weichen früh gestellt.

Saisonrekord gilt auch für dich persönlich. Fünf Treffer, dazu noch zwei Assists – wo soll das noch enden?

Fischer: Solche persönlichen Torserien machen natürlich Spaß und Lust auf mehr. Derzeit läuft es hervorragend – nicht nur bei mir, sondern im gesamten Team. Und das hat absolute Priorität. Ich setze mir da keine konkreten Zahlen. Mein Motto: Weiter machen, Gas geben!

In der 82. Minute folgte deine erste Auswechslung in dieser Spielzeit. Sprichst du noch mit deinem Trainer?

Fischer: (lacht) Da gibt’s nichts zu besprechen. Die anderen Jungs trainieren und investieren unter der Woche genauso wie ich. Sie haben es verdient, ebenfalls auf dem Platz zu stehen und ihren Beitrag zu leisten.

Musstest du dich an den anschließenden Kaltgetränken finanziell beteiligen?

Fischer: Nein, bislang nicht. Aber nach diesem Artikel wird eine Kiste wohl fällig. So steht es im internen „Kostenkatalog“ bei besonderen Auszeichnungen 😊

Was bedeutet die Tabellenführung nach neun Spieltagen – also einem guten Drittel der Saison?

Fischer: Der Platz an der Sonne ist natürlich schön – und wir wollen ihn auch nicht mehr hergeben. Aber aktuell ist die Tabelle für uns kein großes Thema. Vor uns liegen noch 17 Spiele, und die gehen wir mit vollem Fokus an, um unser Ziel zu erreichen.

Du bist in deinen ersten Jahren als Amateur zwischen Landesliga und Bezirksliga gependelt. Im Sommer folgte der Wechsel zu Preußen Hameln in die Kreisliga. Was sind deine persönlichen Ziele mit dem neuen Klub?

Fischer: Für viele war das sicher auf den ersten Blick ein Schritt zurück – vielleicht ein ungewöhnlicher Move. Ja, ich hatte auch andere Angebote im Sommer, die sportlich den nächsten Entwicklungsschritt bedeutet hätten. Aber es gibt eben auch ein Privatleben hinter jedem Fußballer. Wir haben Nachwuchs bekommen – und jeder Papa weiß: Plötzlich weht der Wind etwas anders. Ich habe lange überlegt, was richtig ist – und was ich realistisch an Zeit investieren kann und will. Preußen Hameln bietet mit dem Weserberglandstadion und dem Kunstrasenplatz optimale Bedingungen. Mein persönliches Ziel ist es, mit Preußen in die Landesliga aufzusteigen.

Welche Rolle spielt Paul Bicknell für dich?

Fischer: Paul hat in den ersten Wochen direkt eine große Rolle für mich gespielt. In meinen bisherigen Vereinen war ich fast immer auf den Flügeln unterwegs. Aber Paul kam nach der zweiten Trainingswoche auf mich zu und sagte: „Du bist in meinen Augen ein geborener Mittelstürmer – ich möchte dich bei uns im Zentrum sehen.“ Ich spüre volles Vertrauen von ihm und unser Verhältnis ist sehr gut.

Du bist erst 25 Jahre alt, deine Torausbeute ist bislang stark. Da dürfte im Winter das Telefon klingeln – spätestens im Sommer ...

Fischer: Das wird man sehen. Diese Gedanken mache ich mir aktuell nicht. Grundsätzlich bin ich immer dankbar für Wertschätzung – und freue mich, wenn meine Leistungen auch anderswo wahrgenommen werden. Aber ich bin zu Preußen gewechselt, um etwas Besonderes zu erreichen. Ich fühle mich pudelwohl im Verein. Unsere Mannschaft ist intakt, die Chemie in der Kabine und auf dem Platz ist überragend. Und einen Satz möchte ich noch an Bashkim Gutaj richten, unseren sportlichen Leiter: Er hat lange dafür gekämpft, mich nach Hameln zu holen – und dafür bin ich ihm sehr dankbar.