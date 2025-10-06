Fischerhude versetzt Uphusen nächsten Dämpfer

– Foto: Lennart Blömer

Der TB Uphuse droht Spitzenreiter SV Vorwärts Hülsen allmählich aus den Augen zu verlieren. Auf eigener Anlage kam er gegen den couragiert auftretenden TSV Fischerhude-Quelkhorn nicht über ein Remis hinaus.

Die Gäste legten schon nach zehn Minuten durch Nuno Seeger vor, kassierten aber eine nahezu prompte Antwort. Tetje Dziubinski sorgte für den Ausgleich (17.). Anschließend besaß der TBU zwar wesentlich mehr Feldanteile, fand aber nur selten Lösungen. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss gelang dem Landesliga-Absteiger dennoch das Führungstor durch Emir Celik. Fischerhude-Quelkhorn steckte allerdings nicht auf und belohnte sich in der 87. Minute. Dennis Wiedekamp erzielte das umjubelte 2:2.