Fischerhude-Quelkhorn besiegt SG WDB in torreichem Spiel

Der TSV Fischerhude-Quelkhorn hat am 9. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West mit 5:3 gegen die SG WDB gewonnen und sich nach zwei Niederlagen in Folge auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet. Die Gäste aus WDB erlebten dagegen eine Achterbahnfahrt in den vergangenen Wochen – auf Sieg folgte Niederlage, wieder ein Sieg und nun erneut eine Niederlage.

Nach 17 Minuten ging Fischerhude-Quelkhorn in Führung und legte durch Jette Laucke in der 25. Minute zum 2:0 nach. Monique Limberg verkürzte wenig später auf 2:1, doch Kim Nina Rau stellte mit dem 3:1 die alte Führung wieder her. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Katja Wiesenmüller einen Foulelfmeter zum 4:1. WDB kam durch Limberg und Fabienne Ritter zwar noch einmal auf 4:3 heran, doch Fischerhude-Quelkhorn setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 5:3.

„Trotz diverser Krankheitsfälle zeigte das Team eine ordentliche Leistung und schnupperte an einem Punktgewinn“, sagte SG-Trainer Chris Mehrtens nach dem Spiel. „Jedoch hatten wir heute Probleme, die langen und hohen Bälle zu verteidigen, wodurch wir uns am Ende eine verdiente Niederlage einhandelten.“

In der vergangenen Saison belegte Fischerhude-Quelkhorn Platz fünf. In dieser Saison soll ein besseres Ergebnis herausspringen. „Wir wollen oben mitspielen und so lange wie möglich um die Spitzenplätze kämpfen“, erklärten die Kapitäninnen gegenüber FuPa. Ob es am Ende für ganz vorne reicht, werde sich zeigen, der Anspruch sei aber klar: Die Mannschaft will sich weiterentwickeln und in der Tabelle mindestens einen Schritt nach vorne machen. Der Sieg gegen den Tabellenvierten der Vorsaison war diesbezüglich ein nächster Schritt in einer noch lang andauernden Saison.