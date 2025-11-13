– Foto: Robert Kruber

Fischer: "Wir müssen unsere PS wieder auf die Straße bringen" Eichede II empfängt Todesfelde II im richtungsweisenden Heimspiel

Der SV Eichede II steht am Sonntag (14 Uhr) vor einer wichtigen Bewährungsprobe. Nach der bitteren 2:3-Niederlage im Kellerduell beim Ratzeburger SV braucht die Mannschaft von Trainer Marc Fischer eine deutliche Leistungssteigerung, um im Kampf um den Klassenerhalt wieder Boden gutzumachen. Der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze ist weiterhin gering, doch die Tabelle rückt enger zusammen – und jeder Punkt gewinnt an Bedeutung.

Fischer schilderte, dass die Mannschaft die Woche genutzt hat, um sich mental zu stabilisieren und sportlich neu zu sortieren: „Wir mussten uns in dieser Woche erstmal neu sammeln – die letzte Niederlage hat schon wehgetan. Unter der Woche haben wir die Themen aber gut aufgearbeitet, und im Training war spürbar ein kleines Feuer zu sehen." Entscheidend sei nun, dieses Feuer auch im Wettbewerb zu entfachen: „Dieses müssen wir jetzt gegen Todesfelde komplett entfachen. Der Abstand nach oben ist weiterhin in greifbarer Nähe." So., 16.11.2025, 14:00 Uhr SV Eichede SV Eichede II SV Todesfelde Todesfelde II 14:00

Der Gegner aus Todesfelde reist mit 17 Punkten an und hat sich zuletzt mit Unterstützung aus dem Oberliga-Kader verstärkt präsentiert. Das macht die Vorbereitung schwieriger, wie Fischer betonte: „Todesfelde hat zuletzt mit reichlich Unterstützung aus der Ersten Mannschaft gepunktet, was die Vorbereitung etwas schwieriger macht. Dennoch liegt der Fokus klar auf uns selbst: Wir müssen unsere Stärken ausspielen und endlich unsere PS wieder auf die Straße bringen.“ Todesfelde-Coach Sebastian Fojcik erwartet ein Duell auf Augenhöhe – und skizzierte dabei deutliche Parallelen zwischen beiden Teams: „Mit dem SV Eichede II treffen wir auf eine Mannschaft, die ähnliche Herausforderungen hat wie wir in dieser Saison. Es ist ein junges Team, das sich in einer Liga behaupten muss, in der viele Mannschaften sehr körperlich und auf zweite Bälle ausgelegt spielen.“