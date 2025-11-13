Fischer: "Wir müssen unsere PS wieder auf die Straße bringen"

Der SV Eichede II steht am Sonntag (14 Uhr) vor einer wichtigen Bewährungsprobe. Nach der bitteren 2:3-Niederlage im Kellerduell beim Ratzeburger SV braucht die Mannschaft von Trainer Marc Fischer eine deutliche Leistungssteigerung, um im Kampf um den Klassenerhalt wieder Boden gutzumachen. Der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze ist weiterhin gering, doch die Tabelle rückt enger zusammen – und jeder Punkt gewinnt an Bedeutung.
Fischer schilderte, dass die Mannschaft die Woche genutzt hat, um sich mental zu stabilisieren und sportlich neu zu sortieren: „Wir mussten uns in dieser Woche erstmal neu sammeln – die letzte Niederlage hat schon wehgetan. Unter der Woche haben wir die Themen aber gut aufgearbeitet, und im Training war spürbar ein kleines Feuer zu sehen.“ Entscheidend sei nun, dieses Feuer auch im Wettbewerb zu entfachen: „Dieses müssen wir jetzt gegen Todesfelde komplett entfachen. Der Abstand nach oben ist weiterhin in greifbarer Nähe.“
Der Gegner aus Todesfelde reist mit 17 Punkten an und hat sich zuletzt mit Unterstützung aus dem Oberliga-Kader verstärkt präsentiert. Das macht die Vorbereitung schwieriger, wie Fischer betonte: „Todesfelde hat zuletzt mit reichlich Unterstützung aus der Ersten Mannschaft gepunktet, was die Vorbereitung etwas schwieriger macht. Dennoch liegt der Fokus klar auf uns selbst: Wir müssen unsere Stärken ausspielen und endlich unsere PS wieder auf die Straße bringen.“
Todesfelde-Coach Sebastian Fojcik erwartet ein Duell auf Augenhöhe – und skizzierte dabei deutliche Parallelen zwischen beiden Teams: „Mit dem SV Eichede II treffen wir auf eine Mannschaft, die ähnliche Herausforderungen hat wie wir in dieser Saison. Es ist ein junges Team, das sich in einer Liga behaupten muss, in der viele Mannschaften sehr körperlich und auf zweite Bälle ausgelegt spielen.“
Die Entscheidung werde seiner Ansicht nach nicht allein in den Zweikämpfen fallen, sondern im spielerischen Ansatz beider Mannschaften: „Eichede ist individuell stark besetzt, technisch gut ausgebildet. Beide Teams verfolgen einen klar spielerischen Ansatz – es wird darauf ankommen, wer sein Konzept besser umsetzen kann, wie entschlossen wir im Abschluss sind und wie wir schwierige Phasen überstehen.“ An das Hinspiel, das 1:1 endete, knüpft Fojcik seine Erwartung eines offenen Duells: „Ich gehe auch diesmal von einer ausgeglichenen Partie aus.“
Während Todesfelde II mit einem Auswärtssieg den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen könnte, steht Eichede II unter größerem Druck. Nach sechzehn Spieltagen weist die Fischer-Elf zehn Punkte auf und teilt sich den letzten Tabellenplatz mit Hartenholm, Ratzeburg und Rönnau – nur die Tordifferenz trennt diese Teams.
Für Eichede II ist es die Chance, aus einer intensiven Trainingswoche neues Selbstvertrauen zu ziehen und den eigenen Negativtrend zu stoppen. Die Anforderungen sind klar definiert: mehr Durchschlagskraft, mehr Konsequenz in entscheidenden Momenten – und vor allem ein kompletter Auftritt über neunzig Minuten.