Fischer Haustechnik sponsert Nachwuchskicker vom SV Mindelzell neue Tr

– Foto: Oliver Autenrieth

Die G- und F-Junioren des SV Mindelzell freuen sich über neue, einheitliche Trainingsanzüge. Möglich gemacht wurde dies durch die großzügige Unterstützung von Haustechnik Fischer Michael aus Billenhausen.

Die Firma ist ein regionaler Fachbetrieb für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und steht für zuverlässige Handwerksarbeit, moderne Energielösungen sowie persönlichen Service vor Ort. Mit dem Sponsoring unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für die Region und insbesondere für die Nachwuchsarbeit im Fußball.

Die offizielle Übergabe der Trainingsanzüge erfolgte im Rahmen des Hallencups des SV Mindelzell. Auf dem Foto oben von links: Trainerin Antonja Ring, Trainer Pierre Rutkowski, Geschäftsführer Michael Fischer, Benno Steinle (Sponsorenbeauftragter SVM) sowie Trainer Alex Ring, umringt von Spielern der F-Junioren.