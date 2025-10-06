Fischer gelingt Hattrick – TuS Geretsried II feiert klaren Auswärtssieg in Unterammergau

Der Tabellenführer gibt sich keine Blöße: Vom Spiel beim WSV Unterammergau kehrte die Bayernligareserve des TuS Geretsried mit einem überzeugenden 5:1-Sieg die Heimreise an. Die Partie entwickelte sich früh, wie von Gästetrainer Lukas Haustein erwartet. Der TuS übernahm – mit einer Ballbesitzquote von gefühlt 80 Prozent – von Beginn an die Spielregie gegen sehr tief und abwartend agierende Hausherren. „Wir waren gut im Spielaufbau, aber in der gegnerischen Hälfte zu ungenau“, monierte der TuS-Coach „schlampige“ Zuspiel beim entscheidenden Pass.

Dennoch ging sein Team früh in Führung. „Das war eher zufällig“, kommentierte Haustein das 1:0 (7.). Ein Zuspiel von Michael Öttl versprang dem freigespielten Vitus Fischer der Ball bei der Annahme derart glücklich, dass er an dem herauseilenden WSV-Torhüter Marco Diroma vorbei über die Linie kullerte. Dann dauerte es bis zur 40. Minute, ehe die Geretsrieder Überlegenheit sich im Ergebnis niederschlug: Nach einem abgefangenen Ball im Angriff der Gastgeber trieb Filip Miskovic den Ball über die linke Außenbahn nach vorn, legte quer auf Fabio Pech, der an Diroma scheiterte – aber beim Abpraller stand Philip Kinder goldrichtig und staubte zur 2:0-Pausenführung ab.

Unterammergau legte auch zu Beginn des zweiten Durchgangs den Schwerpunkt der eigenen Aktivitäten auf eine kompakte Defensive – was sie nicht vor dem nächsten Nackenschlag bewahrte. Niko Karpouzidis bediente Fischer, der beim zweiten Kontakt den Ball mit links zum 3:0 ins lange Eck platzierte, 3:0 – vier Minuten nach der Pause. Damit war die Partie im Grunde durch, dachten wohl alle Beteiligten, aber die Gastgeber fanden kurzeitig zurück ins Spiel. Einen der seltenen Unterammergauer Angriff parierte TuS-Torhüter Sebastian Untch zunächst stark, bei der anschließenden Ecke konnte Moritz Korntheuer jedoch am vorderen Pfosten ungehindert per Kopf auf 1:3 verkürzen.

„Danach wurde es nochmal etwas emotional, aber spielerisch nicht wirklich bedrohlich“, so Haustein. In der 70. Minute machte Mladen Radonjic per Kopfball nach einer Ecke dann endgültig alles klar. Als Schiedsrichter Gerhard Kirchbichler in der 88. Minute entschied, dass ein WSV-Akteur Linus Falck regelwidrig auf den Fuß gestiegen sei, schnappte sich Fischer den Ball, verwandelte den Elfmeter zum 5:1 und machten seinen Hattrick perfekt. Daran war wohl der Coach womöglich ganz unschuldig. „Nachdem er vier Spiele vorne links nichts getroffen hat, hat er heute mal hinten gespielt“, so Haustein. Offensichtlich eine gute Entscheidung.