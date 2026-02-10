Fischer fällt mit Muskelverletzung aus

Der VfL Wolfsburg muss vorerst auf Kilian Fischer verzichten. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger hat sich eine schwerwiegende Verletzung in der linken Adduktorenmuskulatur zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus.

Verletzung ohne Gegnereinwirkung

Fischer hatte sich im Heimspiel gegen Borussia Dortmund ohne Einwirkung eines Gegenspielers verletzt. Bereits in der 17. Minute musste er ausgewechselt werden. Die anschließende medizinische Untersuchung bestätigte nun die Schwere der Blessur.

Rückschlag für die Defensive

Für Cheftrainer Daniel Bauer bedeutet der Ausfall eine weitere personelle Herausforderung in der Defensive. Fischer kam in der laufenden Saison bislang in zwölf Pflichtspielen zum Einsatz und war dabei flexibel auf der rechten Abwehrseite einsetzbar.