Fischer-Elf will dritten Sieg im dritten Spiel

– Foto: Andreas Hannig

Mit breiter Brust gehen die Holstein Women in den dritten Spieltag der Regionalliga Nord. Nach zwei souveränen Siegen zum Auftakt wartet nun das erste große Highlight der Saison: Am Sonntag empfangen die Kielerinnen den punktgleichen Tabellenzweiten SV Henstedt-Ulzburg zum Spitzenspiel im Stadion Waldwiese. Anstoß ist um 14 Uhr – und es dürfte emotional werden.

„Das Duell mit Henstedt-Ulzburg ist aufgrund des Derbycharakters immer ein sehr besonderes“, erklärt Innenverteidigerin Alia Redant, die die vergangenen Begegnungen mit dem SVHU gut in Erinnerung hat. „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es immer spannende Spiele und Duelle auf Augenhöhe mit intensiven Zweikämpfen waren.“ Auch diesmal ist Brisanz garantiert: Beide Teams sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Während Holstein zunächst St. Pauli mit 3:1 und dann Eimsbüttel mit 4:0 bezwang, feierte Henstedt-Ulzburg ein 2:0 gegen Victoria Hamburg und ein 4:1 gegen die HSV-Reserve. Die Ausgangslage vor dem dritten Spieltag könnte also kaum ausgeglichener sein.

Trotz der jüngsten Erfolge sieht Trainer Stefan Fischer noch Entwicklungspotenzial bei seinem Team: „Teilweise waren wir nicht mutig genug und haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Auch an der Chancenverwertung müssen wir arbeiten.“ Gegen einen ambitionierten Gegner wie Henstedt-Ulzburg wird die KSV an ihre Grenzen gehen müssen – und braucht vor allem in der Offensive mehr Effizienz, als zuletzt im zweiten Heimspiel. Carone: „Bei einem Derby gibt jeder 20 Prozent mehr“