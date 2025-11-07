Fischer: „Das ist das wichtigste Spiel vor der Winterpause“

Der SV Eichede II steht am Samstag (15.30 Uhr) vor einem richtungsweisenden Auswärtsspiel in der Landesliga Holstein. Beim punktgleichen Ratzeburger SV geht es um den Anschluss ans rettende Ufer – und um dringend benötigte Stabilität vor der Winterpause.

„Für uns ist klar: Das ist das wichtigste Spiel vor der Winterpause“, sagte Trainer Marc Fischer. „Wer verliert, steht mit dem Rücken zur Wand, und der Gewinner hält den Anschluss.“ Nach der deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen den VfR Horst will Eichede II Wiedergutmachung betreiben, obwohl die Personalsituation angespannt ist. „Wir haben aktuell einige Ausfälle, aber die, die da sind, brennen darauf, die Niederlage aus dem letzten Spiel vergessen zu machen“, so Fischer.

Im Hinspiel hatte Eichede II mit 1:3 verloren, nachdem Ratzeburg in der Schlussphase drei Treffer erzielte. Nun trifft der Tabellenvorletzte (zehn Punkte, 19:32 Tore) auf das Schlusslicht (zehn Punkte, 26:46 Tore) – beide Teams trennt nur die Tordifferenz. Für den Sieger winkt der Sprung über den Strich, während der Verlierer wohl als Schlusslicht in die Winterpause ginge.