Fischelns Ex-Trainer Ronny Kockel übernimmt Schlusslicht

Der VfR Fischeln muss zum 1. FC Mönchengladbach. Der lag vergangenen Sonntag gegen Lokalrivale Türkiyemspor total daneben und konnte nach einem 0:3-Rückstand wenigstens mit zwei eigenen Treffern noch etwas Ergebniskorrektur betreiben. Für beide Seiten also eine wichtige Begegnung. Übrigens: der ehemalige Fischelner Trainer Ronny Kockel ist ab sofort neuer Coach der Zweiten des TSV Meerbusch, die das Tabellenende ziert. Er löste Dennis Krause ab, der im Sommer vom VfL Willich gekommen war.

Thomasstadt droht direkter Wiederabstieg

Wohin führt der Weg des SV Thomasstadt Kempen? Im Moment sieht es so aus, als könnte er direkt wieder zurück in die Kreisliga A führen. Nun geht es nach Dilkrath, wo die Trauben sehr hoch hängen. Dagegen hat sich der SSV Grefrath bestens ins vordere Mittelfeld vorgearbeitet. Mit der Zweitvertretung von Union Nettetal kommt ein Gegner, der auf keinen Fall unterschätzt werden darf. Personalien am Rande: Trainer Alexander Thamm und Co-Trainer Felix Schade haben schon jetzt ihre im Sommer auslaufenden Verträge verlängert.

Der VfL Tönisberg, weiter personell arg gebeutelt, hat mit der SpVg Odenkirchen einen Aufstiegsaspiranten pur zu Gast. Da muss schon einiges zusammen passen, wenn etwas für die Habenseite heraus springen soll. Auf keinen Fall gänzlich leer ausgehen sollte der CSV Marathon Krefeld im Duell der Kellerkinder beim 1. FC Viersen. Allein die Tatsache, dass beide erst elf Pluszähler auf dem Konto haben, verdeutlicht die enorme Wichtigkeit.