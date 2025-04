Fischeln unterliegt auch Mennrath und muss nun zittern

Im Abstiegskampf der Landesliga 1 spitzt sich die Situation für den VfR Fischeln weiter bedrohlich zu. Das Team um Kapitän Lars Marcel Werth-Jelitto verlor am Sonntagnachmittag nämlich auch das Heimspiel gegen Mitabstiegskonkurrent SC Victoria Mennrath mit 1:3 (0:2) und hängt – bei nur noch fünf ausstehenden Spieltagen bis zum Saisonende – weiter auf Platz 15 fest.

Dieser Rang würde in der Endabrechung den direkten Abstieg bedeuten. Neben den Mennrathern beträgt der Rückstand auch auf TuRU 80 Düsseldorf bereits sechs Punkte. Einzig die VSF Amern scheinen noch, bei aktuell lediglich zwei Zählern Distanz, in Reichweite. Mobil macht unerwartet auch der Drittletzte Cronenberg, was der Cherfi-Elf zusätzlich noch vor die Füße fallen kann.