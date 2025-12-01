Fischeln und Tönisberg erledigen Hausaufgaben vor dem Derby

Das Wechselspiel an der Tabellenspitze der Bezirksliga, Gruppe 3 geht weiter. Weil es für den bisherigen Tabellenführer Sportfreunde Neuwerk im Duell gegen Verfolger TuRa Brüggen nur zu einem Unentschieden reichte – die Burgstädter bleiben dadurch, auch wenn schon mit etwas Rückstand, vorne im Geschäft –, steht nun wieder der OSV Meerbusch ganz oben. Denn der fegte Abstiegskandidat 1. FC Viersen im wahrsten Sinne des Wortes mit 8:1 vom Platz. Die Gunst der Stunde nicht nutzen konnten die Odenkirchener, die in einem Torspektakel trotz dreimaliger Führung nicht über ein 4:4 gegen den SSV Grefrath, der damit erneut seine starke Form unter Beweis stellte, hinauskamen.

Was die Meerbuscher können, so dachte sich wohl der CSV Marathon Krefeld, das können wir auch. Er langte gegen den immer mehr nachlassenden 1. FC Mönchengladbach gleich neunmal hin und ging mit der Problemzone unten weiter auf Distanz. Dennis Lerche, Murat Aslan und Ilay Baris trafen jeweils zweimal. Übertroffen wurden sie aber noch von FC-Angreifer Deniz Can Salk, der gleich dreimal traf.

Thomasstadt Kempen verpasst nächsten Schritt

Auf Distanz gehen gelang dem SV Thomasstadt Kempen nicht, weil er im Duell der Aufsteiger gegen die Zweitvertretung des SC Union Nettetal letztendlich froh war, dass Routinier Till Konietz mit seinem fünften Saisontor noch einen Zähler rettete. Niklas Beenen hatte die Gäste per Foulelfmeter in Front geschossen. Auch der TSV Bockum verpasste einen Befreiungsschlag, weil Petar Popovic in Abwesenheit des gesperrten Torjägers Niek Gabriel Mäder dessen Rolle übernahm und TSV-Keeper Luca Jannik Sitterz gleich doppelt überwand. Da nutzte dann der Anschlusstreffer von Mert-Cemal Celik nichts mehr.

Zwei Doppelvollstrecker, nämlich Björn Andreas Koths und Cihan Mustafa Rüzgar, hatte auch der VfL Tönisberg beim glatten Erfolg bei Türkiyemspor Mönchengladbach (5:0), der dadurch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden ist. Außerdem ist alles angerichtet für die ewig junge Auseinandersetzung am kommenden Samstag gegen den VfR Fischeln (17 Uhr). Der machte, ohne groß zu glänzen, seine Hausaufgaben gegen das sieglose und abgeschlagene Schlusslicht SV Lürrip und freut sich auch auf die Partie an der Schaephuysener Straße. Ferner wurde der Mittelplatz gut ausgebaut, was immer Balsam für die Nerven ist.

SC St. Tönis II siegt locker

Obwohl das Durchschnittsalter kaum die 23-Jahre-Grenze erreicht, zeigte die Zweite des SC St. Tönis eine abgeklärte Vorstellung und gewann in Dilkrath locker und flockig mit 4:0. In St. Tönis hat der von den B-Junioren des KFC Uerdingen gekommene Trainer Florian Verhaag ein spannendes Projekt mit angestoßen, was von vielen Seiten mit Interesse beäugt wird.