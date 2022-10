Fischeln rutscht nach 1:4 auf den vorletzten Rang ab Fünfte Niederlage im sechsten Landesligaspiel.

Für den VfR Fischeln wird die Lage schon in der Frühphase der Saison immer brenzliger. Denn der Landesligist wartet weiterhin auf den dringend benötigten Sieg. Gestern kassierte die Elf von Trainer Kalli Himmelmann beim 1:4 (0:1) gegen VSF Amern bereits die fünfte Niederlage im sechsten Spiel und rutschte in der Tabelle auf den vorletzten Rang ab.

Die Hausherren agierten kompakt, hielten die Begegnung bis zur Pause offen und erarbeiteten sich auch einige Möglichkeiten. Doch wie in den letzten Spielen haperte es an der Chancenverwertung, wobei einige gute Ansätze zu halbherzig zu Ende gespielt wurden. Die Gäste traten in der Offensive auch noch sonderlich gefährlich in Erscheinung, nutzten aber eine Standardsituation um mit einer 1:0-Führung in die Pause zu gehen. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit boten sich dem VfR zwei weitere gute Chancen, doch weder Dario Krezic noch Maciej Herod brachten das Leder über die Linie. Besser machte es der eingewechselte Lars Werth-Jelitto, der nach einer Ecke den verdienten Ausgleich erzielte (56.). Vom 1:1 beflügelt wollte die Gastgeber direkt mehr, leisteten sich aber wie in den vorangegangenen Spielen Fehler, die sich die abgeklärteren Gäste eiskalt zu Nutze machten. Lamin Fuchs (58.) und Torben Esser (69.) brachten die Gäste auf die Siegesstraße und Hayato Takebata setzte gegen die aufgerückten Krefelder den Schlusspunkt (90.).

„Ich kann meiner Mannschaft wieder keinen Vorwurf machen“, sagte ein enttäuschter Himmelmann, „aber wir können unsere Leistungsträger einfach nicht ersetzen“.