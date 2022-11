Fischeln kassiert in letzter Minute noch den Ausgleich Der VfR Krefeld-Fischeln verpasst gegen Holzheim erst spät den Sieg.

Denn die Gäste führten bis zur Schlussminute, als ausgerechnet der ehemalige Fischelner Dustin Orlean doch noch zuschlug. In der Tabelle behauptete der VfR dennoch mit einem Vorsprung von einem Punkt hauchdünn seinen Platz in der Nichtabstiegszone.

Gefühlte Niederlage

Auf beiden Seiten gab es gute Möglichkeiten zur Führung. Der VfR konnte sich zur Pause bei Leon Buschen bedanken, der alles hielt, was auf sein Tor zugeflogenkam. Auf der anderen Seite hatte Dario Krezic die beste Chance, scheiterte aber auch am Keeper (43.). Auch in der zweiten Halbzeit blieb es zunächst eine Begegnung auf Augenhöhe, in der Vieles für ein Unentschieden sprach. Fischeln kam dabei immer wieder in Tornähe, blieb aber im Abschluss zu unkonzentriert. Nachdem Patrick Pasthy aus dem Gewühl die Gäste-Führung gelang (61.), ergaben sich gegen die drückenden Gastgeber noch gute Konterchancen für die VfR-Elf, die zu diesem Zeitpunkt einen Altersschnitt von lediglich 20,2 Jahren hatte. Die mögliche Vorentscheidung ließ sie aber liegen und ermöglichte Holzheim noch den späten Ausgleich.