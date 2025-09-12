Fischeln kann mit Erfolg den Fehlstart des CSV Marathon perfekt machen

Mit dem CSV Marathon Krefeld kommt am Sonntag ein Kontrahent zum Nachbarschaftsduell in den Willi-Schlösser-Sportpark, der sich bei nur vier Zählern auf der Habenseite den Saisonstart ganz anders vorgestellt hat. Fehlen wird bei den Fischelnern der vergangene Woche früh vom Platz gestellte Florian Leisten. Weil der Kader groß ist – auch der lange verletzte Ben Lauren Sundermann ist wieder ein Thema –, dürfte es keine Probleme geben, die linke Position in der Viererkette adäquat zu ersetzen.

Diese Spiele gibt es außerdem

Durch den jüngsten Erfolg gegen Union Nettetal II liegt der TSV Bockum unterdessen im Plan. Deshalb kann der Gang zum Aufstiegsfavoriten SpVg Odenkirchen locker angegangen werden. Dies gilt auch für die bereits dreimal siegreiche Reserve des SC St. Tönis. Hier hat der neue Trainer Florian Verhaag bisher ganze Arbeit geleistet. Jetzt geht es zum VfL Tönisberg. Diese Begegnung schöpft weniger aus der Tabellenkonstellation ihre Brisanz – der Elfte trifft auf den Fünften –, sondern aus der Tatsache, dass in Tönisberg neben Trainer Justin Müller mittlerweile mehr als ein halbes Dutzend früherer SC-Spieler mitmischen. Nicht auszuschließen ist, dass die Brüder Jan und Marcel Goretzki, die im Sommer vom VfL nach St. Tönis wechselten, aber augenscheinlich für die Oberliga noch eine Weile brauchen, gegen ihre früheren Mannschaftskollegen auflaufen werden.

Endlich den ersten Saisonsieg peilt derweil der SV Thomasstadt Kempen im Heimspiel gegen den punktlosen Vorletzten 1. FC Viersen an. Die Gäste, vor einigen Jahren noch eine große Nummer, stiegen vergangene Spielzeit sang- und klanglos aus der Landesliga ab. Auch aktuell sieht es für die Elf von Trainer Graziano Ruggeri wieder schlecht aus.

Punkte um jeden Preis, auch wenn mit der DJK Fortuna Dilkrath der Tabellenführer kommt, benötigt der SSV Grefrath ebenfalls. Allerdings muss dann die Defensive stabiler daher kommen als am vergangenen Sonntag.