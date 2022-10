Fischeln kämpft in Unterrath um den Anschluss Landesliga: Die SG Unterrath hat nichts zu verschenken.

Nach dem ersten Saisonsieg darf der VfR Fischeln wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Ob der verdiente 3:0-Sieg gegen den SC Kapellen die Wirkung eines Brustlösers hatte, wird sich zeigen. Die sportliche Situation ist nach wie vor schwierig und wird es sicher noch lange bleiben. Der Druck, der auf der Mannschaft lastet, ist entsprechend groß. Dass sie aber in der Lage sind, damit umzugehen, haben die Krefelder zuletzt bewiesen. Aber um die Hoffnung weiterhin am Leben zu halten, muss der VfR am Sonntag im nächsten Kellerduell nachlegen. Geht der VfR bei der SG Unterrath leer aus, wächst der Rückstand auf die Nichtabstiegszone auf sechs Punkte. Gelingt es den Grün-Weißen aber zu punkten, bietet sich im darauf folgenden Heimspiel gegen den Tabellenletzten 1. FC Mönchengladbach die große Chance, wieder im Geschäft zu sein.

„Sie sollen arbeiten“, gab Ronny Kockel in Richtung der Spieler vor seinem Debüt an der Seitenlinie zu verstehen. Das taten sie auch. Und endlich wieder mal in Führung liegend schien auch spielerisch wieder etwas mehr Leichtigkeit Einzug zu halten, wie vor allem die Entstehung des entscheidenden 3:0 durch Maciej Herod belegte. Die Basis für den Sieg habe aber die Defensive gelegt, so Kockel: „Wir haben so gut wie nichts zugelassen. Das haben die Jungs sehr gut gemacht. Das dritte Tor resultierte auch daraus, dass wir schneller umschalten.“ Dem Fischelner Spiel tat auch gut, dass der zuvor geschasste Jannick Geraets wieder eine Chance erhielt und in der Startelf stand. Mit dem Führungstreffer sorgte der 21-Jährige auch dafür, dass das Spiel in die richtige Richtung ging.