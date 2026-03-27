 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

Fischeln gegen Neuwerk klarer Außenseiter

Derweil ist der SSV Grefrath von Verletzungssorgen geplant, will gegen Wickrath aber trotzdem nachlegen und als Sieger vom Platz gehen.

von RP / WeFu · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Der VfR Fischeln tritt am Samstag in Odenkirchen an.
Der VfR Fischeln tritt am Samstag in Odenkirchen an. – Foto: Ralph Görtz

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Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Lokalderbys sind für den TSV Bockum so eine Art Achterbahnfahrt der Gefühle geworden. Denn nach dem Sieg vergangenen Sonntag gegen den VfR Fischeln stand unter der Woche am vorgezogenen 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3 beim CSV Marathon Krefeld schon das nächste Nachbarschaftsduell auf dem Terminkalender – und es ging für das Team des scheidenden Trainers Tino Reucher unglücklich verloren. 2:1 (2:0) stand es beim Abpfiff für die zuletzt bestens in Fahrt gekommenen Marathoner, für die Dennis Lerche (10.) und Almir Arapovic (39.) vorlegten – Hun Brandon Danh Do verkürzte (78.).

St. Tönis II am Samstag in Odenkirchen

Morgen, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
19:00live

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:15

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:30

Mi., 25.03.2026, 20:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
2
1
Abpfiff

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:15live

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:30

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:15

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:30

Samstagabend um 19 Uhr gastiert die Zweite des SC St. Tönis bei der SpVg Odenkirchen. Die bestreitet ihre Heimspiele immer zu diesem für die Amateurfußballer eher ungewöhnlichen und unpassenden Termin. Durch die letzte Schlappe in Dilkrath haben sich die Odenkirchener aus dem Aufstiegsrennen quasi verabschiedet. Für die junge Truppe des Sportclubs eine gute Chance, sich weiter zu profilieren. Bei der SC-Reserve sind wichtige Personalentscheidungen gefallen. Die Verträge mit Trainer Florian Verhaag und Co-Trainer Cedric Jentzsch wurden über diese Spielzeit hinaus um ein Jahr verlängert. Dazu der St. Töniser Abteilungsvorstand: „Florian und Cedric haben einen sehr guten Job gemacht. Die Entwicklung der jungen Spieler ist beachtlich. Ferner funktioniert die Zusammenarbeit mit der U19 und der Ersten bestens, was für unseren Verein sehr wichtig ist. Deshalb freuen wir uns, dass beide auch weiterhin ein Teil der SC-Familie bleiben.“

Grefrath will gegen Wickrath nachlegen

Während der SV Thomasstadt Kempen sich gegen Spitzenreiter OSV Meerbusch so gut es geht verkaufen will, will der SSV Grefrath nach der Galavorstellung in Brüggen auch gegen Wickrath nicht leer ausgehen. Das Ergebnis des Hinspiels, das 3:0 gewonnen wäre, muss es aber nicht unbedingt sein. Neben den verletzten Tom-Luis Neber, Timo Claßen, Lukas Hanssen und Lukas Tölle fehlen auch die Gelb gesperrten Fynn Glutting und Soner Köse. Auch Routinier Christof Feyen musste zuletzt vorzeitig passen. Einzige Lichtblicke für Trainer Alexander Thamm könnten sein, dass Jonas Landwehrs, Niklas Schmitz und Keeper Nico Fokken, nach abgebrummter Sperre, wieder dabei sind.

Nach vier Schlappen in Folge fällt dem VfR Fischeln gegen Aufstiegsaspirant Sportfreunde Neuwerk nur eine Außenseiterrolle zu. Beim VfL Tönisberg stellt sich in der Partie gegen den 1. FC Viersen die Frage, ob er den Bock endlich wieder umstößt.