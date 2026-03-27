Fischeln gegen Neuwerk klarer Außenseiter

Der VfR Fischeln tritt am Samstag in Odenkirchen an. – Foto: Ralph Görtz

Lokalderbys sind für den TSV Bockum so eine Art Achterbahnfahrt der Gefühle geworden. Denn nach dem Sieg vergangenen Sonntag gegen den VfR Fischeln stand unter der Woche am vorgezogenen 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3 beim CSV Marathon Krefeld schon das nächste Nachbarschaftsduell auf dem Terminkalender – und es ging für das Team des scheidenden Trainers Tino Reucher unglücklich verloren. 2:1 (2:0) stand es beim Abpfiff für die zuletzt bestens in Fahrt gekommenen Marathoner, für die Dennis Lerche (10.) und Almir Arapovic (39.) vorlegten – Hun Brandon Danh Do verkürzte (78.).

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal II TuRa Brüggen Brüggen 15:30 PUSH

Samstagabend um 19 Uhr gastiert die Zweite des SC St. Tönis bei der SpVg Odenkirchen. Die bestreitet ihre Heimspiele immer zu diesem für die Amateurfußballer eher ungewöhnlichen und unpassenden Termin. Durch die letzte Schlappe in Dilkrath haben sich die Odenkirchener aus dem Aufstiegsrennen quasi verabschiedet. Für die junge Truppe des Sportclubs eine gute Chance, sich weiter zu profilieren. Bei der SC-Reserve sind wichtige Personalentscheidungen gefallen. Die Verträge mit Trainer Florian Verhaag und Co-Trainer Cedric Jentzsch wurden über diese Spielzeit hinaus um ein Jahr verlängert. Dazu der St. Töniser Abteilungsvorstand: „Florian und Cedric haben einen sehr guten Job gemacht. Die Entwicklung der jungen Spieler ist beachtlich. Ferner funktioniert die Zusammenarbeit mit der U19 und der Ersten bestens, was für unseren Verein sehr wichtig ist. Deshalb freuen wir uns, dass beide auch weiterhin ein Teil der SC-Familie bleiben.“

Grefrath will gegen Wickrath nachlegen

Während der SV Thomasstadt Kempen sich gegen Spitzenreiter OSV Meerbusch so gut es geht verkaufen will, will der SSV Grefrath nach der Galavorstellung in Brüggen auch gegen Wickrath nicht leer ausgehen. Das Ergebnis des Hinspiels, das 3:0 gewonnen wäre, muss es aber nicht unbedingt sein. Neben den verletzten Tom-Luis Neber, Timo Claßen, Lukas Hanssen und Lukas Tölle fehlen auch die Gelb gesperrten Fynn Glutting und Soner Köse. Auch Routinier Christof Feyen musste zuletzt vorzeitig passen. Einzige Lichtblicke für Trainer Alexander Thamm könnten sein, dass Jonas Landwehrs, Niklas Schmitz und Keeper Nico Fokken, nach abgebrummter Sperre, wieder dabei sind.

Nach vier Schlappen in Folge fällt dem VfR Fischeln gegen Aufstiegsaspirant Sportfreunde Neuwerk nur eine Außenseiterrolle zu. Beim VfL Tönisberg stellt sich in der Partie gegen den 1. FC Viersen die Frage, ob er den Bock endlich wieder umstößt.