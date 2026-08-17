Fischeln fertigt Töniser Reserve ab – Kempen stutzt Brüggen zurecht

In einer eher schwächeren Partie gab es zwischen dem TSV Bockum und dem VfL Tönisberg keinen Sieger (1:1). Die in der ersten Hälfte besseren Bockumer waren zwar nach einer Roten Karte gegen Tönisbergs Mohammad Jawad Ebrahimi im zweiten Durchgang in Überzahl, doch bis auf optische Vorteile sprang für das ersatzgeschwächte Himmelmann-Team nichts Zählbares heraus. Ganz im Gegenteil: Die besseren Möglichkeiten verbuchte in Unterzahl die VfL-Elf von Trainer Justin Müller. Gleich zehn Spieler fehlten dem SSV Grefrath in Wickrath – und so stand es dann auch schnell 0:3. Doch die Moral war gut und Manuel Franken und Maurice Leier brachten die Blau-Weißen, bei denen auch Trainer Alexander Thamm auf der Bank als Auswechselspieler eingetragen war, heran. Danach standen Timo Claßen, Franken, Soner Köse und Sven Keller aber das Pech oder Wickraths Schlussmann Dominik Weigl im Weg, um doch noch ein Unentschieden mitzunehmen.

Überraschendes gibt es vom SV Thomasstadt Kempen und Neuling VfB Uerdingen zu vermelden. Die Kempener stutzten der Brüggener TuRa, die auch in dieser Spielzeit wieder ganz vorne mitmischen will, kräftig die Flügel. Sage und schreibe 4:0 hieß es am Ende für die Truppe um Routinier Till Konietz, der per Elfmeter für die Führung verantwortlich gezeichnet hatte. Der VfB Uerdingen lag gegen Fortuna Dilkrath zur Halbzeit derweil fast hoffnungslos mit 1:4 hinten. Aber eben nur fast hoffnungslos, denn mit toller Moral wurde noch auf 4:4 egalisiert. Dabei hatte Trainer Stefan G. Rex in Sachen Einwechslungen ein gutes Händchen, denn der zur zweiten Halbzeit gekommene Timm Bernd Goos setzte den Schlusspunkt.