Fischeln fertigt Töniser Reserve ab – Kempen stutzt Brüggen zurecht

Einseitiger als erwartet verlief zum Saisonauftakt der Bezirksliga, Gruppe 3, das mit Spannung erwartete Derby zwischen Aufsteiger Anadolu Türkspor und dem CSV Marathon Krefeld. Vor einer eher enttäuschend geringen Kulisse von gut 200 Zuschauern gewann Marathon mit 4:1, wobei Ilay Baris doppelt traf. Für die Führung des CSV hatte Rückkehrer Samed Yesil gesorgt, der später mit einem Elfmeter an Anadolus Keeper Robert-Claudiu Chiran scheiterte. Dagegen sorgte der Rheydter SV, ein weiterer Neuling, gleich durch einen 5:1-Sieg bei der Reserve des SC Union Nettetal für Furore.
Erster Spitzenreiter der neuen Saison ist allerdings der VfR Fischeln. Das enorm veränderte Team des neuen Trainers Fabian Wiegers, mit sieben Neuzugängen in der Startelf, deklassierte die Zweitvertretung des SC St. Tönis mit 7:1. Die half bei der Schlappe aber kräftig mit, denn bei den Gegentreffern eins bis drei leisteten sie gütige Mithilfe, zudem sah Leonard Stiels nach einer Tätlichkeit schon in der 18. Minute die Rote Karte. Danach war guter Rat teuer, zumal Fischeln in spielerischer Hinsicht einiges zu bieten hatten. Hier passte schon mehr zusammen, als das Kenner rund um die Kölner Straße nach dem personellen Kahlschlag erwartet hätten.
Siege gab es auch für die Vizemeister der vergangenen Spielzeit. Der OSV Meerbusch drehte beim Neuling Aldekerk einen frühen 0:1-Rückstand innerhalb von 13 Minuten in einen 4:1-Erfolg um – Marc Rommel trifft wie gehabt und das gleich doppelt –, und die Sportfreunde Broekhuysen, mit einem starken Keeper Marek Schaffers zwischen den Pfosten, gewannen durch ein Tor von Tom Beterams in der Nachspielzeit in Odenkirchen mit 1:0. Alle drei, mit Ausnahme der Aldekerker, werden auch in dieser Saison wieder ganz weit vorne erwartet.
In einer eher schwächeren Partie gab es zwischen dem TSV Bockum und dem VfL Tönisberg keinen Sieger (1:1). Die in der ersten Hälfte besseren Bockumer waren zwar nach einer Roten Karte gegen Tönisbergs Mohammad Jawad Ebrahimi im zweiten Durchgang in Überzahl, doch bis auf optische Vorteile sprang für das ersatzgeschwächte Himmelmann-Team nichts Zählbares heraus. Ganz im Gegenteil: Die besseren Möglichkeiten verbuchte in Unterzahl die VfL-Elf von Trainer Justin Müller. Gleich zehn Spieler fehlten dem SSV Grefrath in Wickrath – und so stand es dann auch schnell 0:3. Doch die Moral war gut und Manuel Franken und Maurice Leier brachten die Blau-Weißen, bei denen auch Trainer Alexander Thamm auf der Bank als Auswechselspieler eingetragen war, heran. Danach standen Timo Claßen, Franken, Soner Köse und Sven Keller aber das Pech oder Wickraths Schlussmann Dominik Weigl im Weg, um doch noch ein Unentschieden mitzunehmen.
Überraschendes gibt es vom SV Thomasstadt Kempen und Neuling VfB Uerdingen zu vermelden. Die Kempener stutzten der Brüggener TuRa, die auch in dieser Spielzeit wieder ganz vorne mitmischen will, kräftig die Flügel. Sage und schreibe 4:0 hieß es am Ende für die Truppe um Routinier Till Konietz, der per Elfmeter für die Führung verantwortlich gezeichnet hatte. Der VfB Uerdingen lag gegen Fortuna Dilkrath zur Halbzeit derweil fast hoffnungslos mit 1:4 hinten. Aber eben nur fast hoffnungslos, denn mit toller Moral wurde noch auf 4:4 egalisiert. Dabei hatte Trainer Stefan G. Rex in Sachen Einwechslungen ein gutes Händchen, denn der zur zweiten Halbzeit gekommene Timm Bernd Goos setzte den Schlusspunkt.