 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Fischeln erlebt 3:8-Debakel, Viersen verliert Derby deutlich

Bezirksliga: OSV Meerbusch baut Führung aus, TuRa Brüggen dreht Partie bei Türkiyemspor, SC St. Tönis II feiert 8:3 in Fischeln, Union Nettetal II gewinnt klar gegen Viersen.

von André Nückel · Heute, 17:46 Uhr · 0 Leser
Wieder eine Pleite für Fischeln.
Wieder eine Pleite für Fischeln. – Foto: Ralph Görtz

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Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, liefert Tore und klare Tendenzen. Tabellenführer OSV Meerbusch bleibt vorne, während TuRa Brüggen nach Rückstand zurückkommt. Für Aufsehen sorgt der SC St. Tönis II mit einem 8:3-Auswärtssieg, während SC Union Nettetal II im Tabellenkeller wichtige Punkte sammelt.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

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Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
4
1
Abpfiff

Die SC Union Nettetal II hat im Tabellenkeller einen klaren Sieg eingefahren. Gegen den 1. FC Viersen sorgten vier Treffer bis zur 71. Minute für klare Verhältnisse. Den Gästen gelang nur der Ehrentreffer (73.). In der Schlussphase sah Lazaros Iliadis zudem die Rote Karte (84.). Nettetal sammelt damit wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich und zieht im Derby an Viersen vorbei. Der 1. FC hält weiter den Relegationsplatz.

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
3
8

Ein außergewöhnlich torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Fischeln. Der SC St. Tönis II setzte sich mit 8:3 beim VfR Krefeld-Fischeln durch. Nach wechselhaftem Beginn, in dem Fischeln zweimal führte, übernahmen die Gäste die Kontrolle. Lucas Noczenski traf doppelt, zudem erzielten Fabio Mariano, Philipp Horster, Furkan Yavuz, Dieumerci Kyanga und Yigit Taha Siyak weitere Treffer. St. Tönis feiert damit einen der höchsten Siege des Spieltags und Fischeln rennt weiter den Erwartungen der Vergangenheit hinterher.

Heute, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
4
4
Abpfiff

Acht Tore, kein Sieger: Der CSV Marathon Krefeld und die DJK Fortuna Dilkrath trennten sich 4:4. Marathon führte zunächst durch Fritz Fiedler (16.) und Ilay Baris (19.), doch Dilkrath drehte die Partie zwischenzeitlich durch Treffer von Tim Jäger, Torben Esser und Tacettin Muslubas. Noch vor der Pause glich Baris aus (40.). Nach dem 4:3 durch Murat Aslan (53.) fiel in der 64. Minute der erneute Ausgleich zum Endstand. Die Teams bleiben damit punktgleich und haben weiter Chancen auf Rang fünf.

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
1
0
Abpfiff

Thomasstadt Kempen sicherte sich einen knappen Heimsieg gegen den TSV Krefeld-Bockum. Nach torloser erster Hälfte erzielte Eric Scheuren unmittelbar nach dem Seitenwechsel den entscheidenden Treffer (46.). Weitere Tore fielen nicht mehr, sodass Kempen drei wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld einfährt.

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
2
1
Abpfiff

Der SSV Grefrath 1910/24 setzte sich gegen den 1. FC Mönchengladbach durch. Die Gastgeber gingen in der 32. Minute in Führung, ehe Christopher Claeren kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte (46.). Philip Welzer verkürzte in der 77. Minute, doch Grefrath brachte den Vorsprung über die Zeit. Für Mönchengladbach bleibt die Lage im Tabellenkeller extrem angespannt.

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
1
4
Abpfiff

Der TuRa Brüggen gewann nach Rückstand deutlich bei Türkiyemspor Mönchengladbach. Arda Can Yilmaz brachte die Gastgeber zunächst in Führung (15.). Kurz vor der Pause glich Nedim Akkus aus (43.). Nach dem Seitenwechsel traf Nils Bonsels zur Führung (70.), ehe Justin Samuel Pahl (73.) und Robin Hürckmans (83.) den Sieg ausbauten. Brüggen bleibt im Rennen um die Relegation zur Landesliga.

Fr., 10.04.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
2
1
Abpfiff
+Video
Der OSV Meerbusch hat das Topspiel gegen die SF Neuwerk knapp für sich entschieden - mehr hier.

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
3
2
Die SpVg Odenkirchen hat ein bereits verloren geglaubtes Spiel gedreht und den TuS Wickrath noch mit 3:2 besiegt. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Petar Popovic in der 18. Minute in Führung. Nur wenig später erhöhte Luis Erkelentz auf 2:0 (24.). Nach der Pause kam Odenkirchen zurück: Michael Bohnen verkürzte in der 57. Minute, ehe Pascal Moseler zunächst den Ausgleich erzielte (73.). In der Nachspielzeit folgte die komplette Wende, als Moseler mit seinem zweiten Treffer den 3:2-Endstand markierte (90.+3). Kurz nach dem Schlusspfiff sah Moritz Virkus noch die Rote Karte (95.). Für Odenkirchen ist es ein später Erfolg, während Wickrath nach früher Führung ohne Punkte bleibt.

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Union Nettetal II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TSV Krefeld-Bockum
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - CSV Marathon Krefeld
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - OSV Meerbusch
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SpVg Odenkirchen
So., 19.04.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - Thomasstadt Kempen

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen
So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen

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