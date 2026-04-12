Fischeln erlebt 3:8-Debakel, Viersen verliert Derby deutlich

Wieder eine Pleite für Fischeln. – Foto: Ralph Görtz

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, liefert Tore und klare Tendenzen. Tabellenführer OSV Meerbusch bleibt vorne, während TuRa Brüggen nach Rückstand zurückkommt. Für Aufsehen sorgt der SC St. Tönis II mit einem 8:3-Auswärtssieg, während SC Union Nettetal II im Tabellenkeller wichtige Punkte sammelt.

Die SC Union Nettetal II hat im Tabellenkeller einen klaren Sieg eingefahren. Gegen den 1. FC Viersen sorgten vier Treffer bis zur 71. Minute für klare Verhältnisse. Den Gästen gelang nur der Ehrentreffer (73.). In der Schlussphase sah Lazaros Iliadis zudem die Rote Karte (84.). Nettetal sammelt damit wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich und zieht im Derby an Viersen vorbei. Der 1. FC hält weiter den Relegationsplatz.

Ein außergewöhnlich torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Fischeln. Der SC St. Tönis II setzte sich mit 8:3 beim VfR Krefeld-Fischeln durch. Nach wechselhaftem Beginn, in dem Fischeln zweimal führte, übernahmen die Gäste die Kontrolle. Lucas Noczenski traf doppelt, zudem erzielten Fabio Mariano, Philipp Horster, Furkan Yavuz, Dieumerci Kyanga und Yigit Taha Siyak weitere Treffer. St. Tönis feiert damit einen der höchsten Siege des Spieltags und Fischeln rennt weiter den Erwartungen der Vergangenheit hinterher.

Acht Tore, kein Sieger: Der CSV Marathon Krefeld und die DJK Fortuna Dilkrath trennten sich 4:4. Marathon führte zunächst durch Fritz Fiedler (16.) und Ilay Baris (19.), doch Dilkrath drehte die Partie zwischenzeitlich durch Treffer von Tim Jäger, Torben Esser und Tacettin Muslubas. Noch vor der Pause glich Baris aus (40.). Nach dem 4:3 durch Murat Aslan (53.) fiel in der 64. Minute der erneute Ausgleich zum Endstand. Die Teams bleiben damit punktgleich und haben weiter Chancen auf Rang fünf.

Thomasstadt Kempen sicherte sich einen knappen Heimsieg gegen den TSV Krefeld-Bockum. Nach torloser erster Hälfte erzielte Eric Scheuren unmittelbar nach dem Seitenwechsel den entscheidenden Treffer (46.). Weitere Tore fielen nicht mehr, sodass Kempen drei wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld einfährt.

Der SSV Grefrath 1910/24 setzte sich gegen den 1. FC Mönchengladbach durch. Die Gastgeber gingen in der 32. Minute in Führung, ehe Christopher Claeren kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte (46.). Philip Welzer verkürzte in der 77. Minute, doch Grefrath brachte den Vorsprung über die Zeit. Für Mönchengladbach bleibt die Lage im Tabellenkeller extrem angespannt.

Der TuRa Brüggen gewann nach Rückstand deutlich bei Türkiyemspor Mönchengladbach. Arda Can Yilmaz brachte die Gastgeber zunächst in Führung (15.). Kurz vor der Pause glich Nedim Akkus aus (43.). Nach dem Seitenwechsel traf Nils Bonsels zur Führung (70.), ehe Justin Samuel Pahl (73.) und Robin Hürckmans (83.) den Sieg ausbauten. Brüggen bleibt im Rennen um die Relegation zur Landesliga.

Die SpVg Odenkirchen hat ein bereits verloren geglaubtes Spiel gedreht und den TuS Wickrath noch mit 3:2 besiegt. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Petar Popovic in der 18. Minute in Führung. Nur wenig später erhöhte Luis Erkelentz auf 2:0 (24.). Nach der Pause kam Odenkirchen zurück: Michael Bohnen verkürzte in der 57. Minute, ehe Pascal Moseler zunächst den Ausgleich erzielte (73.). In der Nachspielzeit folgte die komplette Wende, als Moseler mit seinem zweiten Treffer den 3:2-Endstand markierte (90.+3). Kurz nach dem Schlusspfiff sah Moritz Virkus noch die Rote Karte (95.). Für Odenkirchen ist es ein später Erfolg, während Wickrath nach früher Führung ohne Punkte bleibt.

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - Türkiyemspor Mönchengladbach

Sa., 18.04.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Union Nettetal II

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TSV Krefeld-Bockum

So., 19.04.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - CSV Marathon Krefeld

So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - OSV Meerbusch

So., 19.04.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfR Krefeld-Fischeln

So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SpVg Odenkirchen

So., 19.04.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - Thomasstadt Kempen



29. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath

Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach

So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg

So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen

So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath

So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen