Fischeln erlebt 3:8-Debakel, Viersen verliert Derby deutlich

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, liefert Tore und klare Tendenzen. Tabellenführer OSV Meerbusch bleibt vorne, während TuRa Brüggen nach Rückstand zurückkommt. Für Aufsehen sorgt der SC St. Tönis II mit einem 8:3-Auswärtssieg, während SC Union Nettetal II im Tabellenkeller wichtige Punkte sammelt.
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Ein außergewöhnlich torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Fischeln. Der SC St. Tönis II setzte sich mit 8:3 beim VfR Krefeld-Fischeln durch. Nach wechselhaftem Beginn, in dem Fischeln zweimal führte, übernahmen die Gäste die Kontrolle. Lucas Noczenski traf doppelt, zudem erzielten Fabio Mariano, Philipp Horster, Furkan Yavuz, Dieumerci Kyanga und Yigit Taha Siyak weitere Treffer. St. Tönis feiert damit einen der höchsten Siege des Spieltags und Fischeln rennt weiter den Erwartungen der Vergangenheit hinterher.
Acht Tore, kein Sieger: Der CSV Marathon Krefeld und die DJK Fortuna Dilkrath trennten sich 4:4. Marathon führte zunächst durch Fritz Fiedler (16.) und Ilay Baris (19.), doch Dilkrath drehte die Partie zwischenzeitlich durch Treffer von Tim Jäger, Torben Esser und Tacettin Muslubas. Noch vor der Pause glich Baris aus (40.). Nach dem 4:3 durch Murat Aslan (53.) fiel in der 64. Minute der erneute Ausgleich zum Endstand. Die Teams bleiben damit punktgleich und haben weiter Chancen auf Rang fünf.
Thomasstadt Kempen sicherte sich einen knappen Heimsieg gegen den TSV Krefeld-Bockum. Nach torloser erster Hälfte erzielte Eric Scheuren unmittelbar nach dem Seitenwechsel den entscheidenden Treffer (46.). Weitere Tore fielen nicht mehr, sodass Kempen drei wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld einfährt.
Der SSV Grefrath 1910/24 setzte sich gegen den 1. FC Mönchengladbach durch. Die Gastgeber gingen in der 32. Minute in Führung, ehe Christopher Claeren kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte (46.). Philip Welzer verkürzte in der 77. Minute, doch Grefrath brachte den Vorsprung über die Zeit. Für Mönchengladbach bleibt die Lage im Tabellenkeller extrem angespannt.
Der TuRa Brüggen gewann nach Rückstand deutlich bei Türkiyemspor Mönchengladbach. Arda Can Yilmaz brachte die Gastgeber zunächst in Führung (15.). Kurz vor der Pause glich Nedim Akkus aus (43.). Nach dem Seitenwechsel traf Nils Bonsels zur Führung (70.), ehe Justin Samuel Pahl (73.) und Robin Hürckmans (83.) den Sieg ausbauten. Brüggen bleibt im Rennen um die Relegation zur Landesliga.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Union Nettetal II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TSV Krefeld-Bockum
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - CSV Marathon Krefeld
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - OSV Meerbusch
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SpVg Odenkirchen
So., 19.04.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - Thomasstadt Kempen
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen
So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen