Fischeln droht der Abstieg, Amern gewinnt ganz spät

Victoria Mennrath – DJK Fortuna Dilkrath 3:1

Victoria Mennrath: Olcay Türkoglu, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Maurice Passage, Noah Kubawitz, Jonah Tiskens (63. Nasser El Aboussi), Vasiko Gogolidze, Alex Alexandrov (87. Julius Benders), Paul Trützschler (78. Malte Renner), Johannes Minkiti, Tomi Alexandrov (52. Sefa Caprak) - Trainer: Maurice Passage - Trainer: Simon Netten

DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Louis Claser, Justus Nauen (77. Malte Laumen), Mats Zechlin, Philipp Stephan Wiegers, Moritz Andreas Grafen (55. Simon Viethen), Ole Zechlin, Tacettin Muslubas, Fabian Trzensisko, Leon Hammerschmidt (90. Leon Rene Meis), Ceyhun Doganer (66. Edward Lomotey)

Schiedsrichter: Christian Hossein Seyed Ebrahimi - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Johannes Minkiti (24.), 2:0 Vasiko Gogolidze (33.), 3:0 Jonah Tiskens (40.), 3:1 Mats Zechlin (68.)



FC Kosova Düsseldorf – Cronenberger SC 0:1

FC Kosova Düsseldorf: Robert Marabian, Enis Vila, Bujar Idrizi, Arton Tolaj, Taira Tomita (83. Daniel Pfaffenroth), Astrit Hyseni, Lejs Zenuni (74. Naser Ilazi), Oscar James Callan, Mohamed Karma (64. Resul Ahmeti), Khalid Al-Bazaz, Fatlum Ahmeti (47. Maximilian Stellmach) - Trainer: Shiqeri Alili

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Lukas Trier, Leon-David Groß, Jean Baumgarten (59. Berat Kahraman), Prosper Malua-Kikangila (76. Efstathios Iosifidis), Muhammet-Fathi Ödemis (89. Nico Korpilla), Sebastian Schmieta, Hakan Türkmen (59. Amos Claude Tusevo), Ramzi Ben Hamada, Davide Leikauf, Daniel Lopez Hakimi (63. Seungho Noh) - Trainer: Dustin Hähner - Trainer: Tim Wagner

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Lukas Trier (65.)

Besondere Vorkommnisse: Fatlum Ahmeti (FC Kosova Düsseldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Yannik Radojewski (14.).



SC Velbert – VfL Jüchen-Garzweiler 1:1

SC Velbert: Haakon Johannes Pomorin, Tolga Can Lafatan, Nils Hetkamp, Makuntima Ntuku (90. Thore Pomorin), Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Raul Vazquez Maldonado, Riyan Khan (72. Niklas Strauch), Eray Yigiter, Gjilf Shabani (59. Georgios Baladoukas), Mateo Sime Pavlinusic (80. Fabion Baljiu) - Trainer: Dennis Czayka

VfL Jüchen-Garzweiler: Felix Thienel, David Alexandre Alves Oliveira (46. Jannik Schulte), Sven Moseler, Tim Heubach, Tim Kosmala, Vincent Zajaczkowski, Pascal Moseler (84. Alen Muratovic), Reo Kamiyama (64. Alexander Hahn), Sebastian Wilms, Nils Friebe (80. Justin Butterweck), Glayne Wago (89. Marco Lüttgen) - Trainer: Daniel Klinger

Schiedsrichter: Dustin Sperling (Leichlingen) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Glayne Wago (8.), 1:1 Riyan Khan (37.)

Rot: Naoufal El Hamdani (68./SC Velbert/)



Holzheimer SG – SSV Bergisch Born 5:0

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Tom Meurer, Fawad Mirzada (81. Yannick Joosten), Maurice Pluntke (56. Paul Wolf), Abdelkarim Afkir (63. Justin Schiffer), Joel Aschenbroich, Dennis Höfling, Maik Odenthal (84. Sinan Kurt), Aram Abdelkarim (69. Baran Bal), Emre-Ilhan Caraj - Trainer: Jesco Neumann

SSV Bergisch Born: Kevin Jason Kilter, Marius Müller, Yannik Noah Wylezol, Frederik Streit (76. Prince Chijoke Osuoha), Leo Wuttke, Ruben Schmitz-Heinen (81. Pascal Schmid), Anouar Isaoui, Tristan Maresch (56. Jonas Frank Niehues), Jannic Jens Kilter, Jannik Hoffmeister (69. Gloire Sunda), Marvin Pak - Trainer: Tim Janowski

Schiedsrichter: Lenny Paul Kortz (Oberhausen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Maik Odenthal (29.), 2:0 Aram Abdelkarim (34.), 3:0 Maik Odenthal (58.), 4:0 Maik Odenthal (84.), 5:0 Jan Schumacher (90.)



VSF Amern – DV Solingen 4:2

VSF Amern: Dominik Jakobs (83. Christoph Sikowski), Nico Wehner, Frederik Verlinden, Nick-Tijan Kleine, Maik Lambertz, Maximilian Gotzen, Yuta Sakamaki, Selman Sevinc (97. Tolga Arslan), Kouki Ozawa (71. Niklas Thobrock), Malte Knop (96. Nick-Tijan Kleine), Darius Strode (53. Lamin Fuchs) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

DV Solingen: Rostyslav Dehtiar, Blerton Muharremi, Mohamed Barkammich, Emin Safikhanov, Rafu Numakunai, Engin Kizilarslan (92. Ali Ahmad), Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita (46. Ilias El Joudi), Mehmet Zeki Tunc, Mohamed Aaross (46. Gabriel Binga Pemba), Bilal El Ouamari - Trainer: Engin Kizilarslan

Schiedsrichter: Christian Jung - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Selman Sevinc (10.), 2:0 Yuta Sakamaki (20. Foulelfmeter), 2:1 Engin Kizilarslan (54.), 2:2 Tuncay Muhammet Altuntas (78.), 3:2 Maik Lambertz (90.+5), 4:2 Lamin Fuchs (90.+9)



SC Kapellen-Erft – VfB 03 Hilden II 2:1

SC Kapellen-Erft: Newton Osayuwamen Lawrence, Germanos Ioannidis, Yannik Ebert, Thomas Lavia, Taeyun Song, Celal-Can Yücel (77. Luca Tim Jerz), Efe Özen, Simon Sasse (72. Jan Lukas Nosel), Luca Save Spasovski (62. Kazuki Hayashi), Luis Giesen, Nils Mäker - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Lennart Ingmann

VfB 03 Hilden II: Nick Perkuhn, Viktor Reent von Winterfeld, Kai Stanzick, Simon Metz, Timo Kunzl (67. Timm Florian Bungert), Till Arne Consilius (67. Robin Weyrather), Alexander Hendrik Schnittert (46. Chrisowalandis Papadopoulos), Mattia Toni Klemen Majetic, Ibrahim Jaha, Daniel Ivezic, Etienne Feese - Trainer: Sven Otto - Trainer: Koray Sakacali - Trainer: Philipp Schütz

Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Luis Giesen (63.), 2:0 Kazuki Hayashi (76.), 2:1 Etienne Feese (84.)



SG Unterrath – VfR Krefeld-Fischeln 2:0

SG Unterrath: Max Möllemann, Michael Blum, Oluremi Martins Williams, Jamil Jamal Al Hussein, Derrik Berko (59. Alexander Straeten), Ionas-Apostolos Frantzozas (80. Yu-chan Lee), Oliver Tomasz Dessau (67. Jeffrey Obrien Effa Guarko), Christian Bus, Shuki Hamanosono (46. Tolga Erginer), Bünyamin Dogan (76. Ayoub Ben Haddaj), Nabil Jaouadi - Trainer: Deniz Aktag

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Hope Noruwa Ogansuyi, Patrick Pasthy, Marc Knops, Jasin Saiti, Leonidas Theodoros Altstaedten (70. Robin Schöps), Andoni Sanchez Valverde Erice, Eron Saraci (55. Nick Sotiriou), Abdulhadi Alamad (74. Marc Jean Lacroix) (77. Simon Nicklas Brocker), Niklas Geraets - Trainer: Josef Cherfi

Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 83

Tore: 1:0 Nabil Jaouadi (75.), 2:0 Christian Bus (87.)



TuRU Düsseldorf – ASV Einigkeit Süchteln 2:1

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Alexander Beloshapkin, Amin Saouti (57. Chihyun Jung), Gian Luca Iseni, Cihan Caliskan, Sahin Ayas (92. Yannick Wollert), Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (84. Emirhan Bülbül), Diyar Turan (65. Tsikwo Mankefor) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

ASV Einigkeit Süchteln: Philip Grefkes, Philipp Kremer (45. Leo Heinrich Rennett), Johannes Wilms, Toni Weis, Lennart Mehler, Kaiya Otsu, Lennard Brüster, Timur Enes, Jonas Theuerzeit, Leon Falter, Melano Thier - Trainer: Volker Hansen

Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Daniel Rey-Alonso (12.), 1:1 Melano Thier (48.), 2:1 Tsikwo Mankefor (89.)

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag

Do., 08.05.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC Kapellen-Erft

So., 11.05.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Victoria Mennrath

So., 11.05.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - Holzheimer SG

So., 11.05.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Kosova Düsseldorf

So., 11.05.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TuRU Düsseldorf

So., 11.05.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - FC Remscheid

So., 11.05.25 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SG Unterrath

So., 11.05.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert

So., 11.05.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VSF Amern



32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfR Krefeld-Fischeln

Sa., 17.05.25 16:15 Uhr Holzheimer SG - FC Kosova Düsseldorf

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC Velbert - SSV Bergisch Born

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DJK Fortuna Dilkrath

So., 18.05.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - ASV Einigkeit Süchteln

So., 18.05.25 15:30 Uhr VSF Amern - Cronenberger SC

So., 18.05.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen

So., 18.05.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 18.05.25 15:30 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II