Fischbach/Schnetzenhausen trumpft auf, Eglofs siegt knapp, eine Absage

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Baindt sahen die Zuschauer eine Partie, die erst in den Schlussminuten ihren Sieger fand. Die Gäste aus Mochenwangen erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 11. Minute durch Gabriel Oancea mit 0:1 in Führung. Die Reserve des SV Baindt ließ sich davon jedoch nicht beirren und schlug noch vor der Halbstundenmarke zurück: Konstantin Knisel (27.) markierte den Ausgleich zum 1:1. In einer umkämpften zweiten Halbzeit deutete lange alles auf eine Punkteteilung hin, bis Markus Wöhr in der 86. Minute zur Stelle war und den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Hausherren erzielte.
In Molpertshaus avancierte Pirmin Blattner zum Matchwinner für die Gastgeber. Er brachte den FV in der 20. Minute zunächst mit 1:0 in Führung. Die Spielgemeinschaft aus Wilhelmsdorf kam jedoch noch vor der Pause zurück in die Partie, als Julius Strobel in der 36. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:1 verwandelte. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel ausgeglichen, bis erneut Pirmin Blattner in der 60. Minute seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und den Treffer zum 2:1-Endstand markierte. Molpertshaus verteidigte den knappen Vorsprung in der verbleibenden halben Stunde erfolgreich.
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich in Ankenreute ein spannendes Duell, das erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit entschieden wurde. Die Gäste aus Weissenau gingen in der 40. Minute durch Tommy Meyer mit 0:1 in Führung und nahmen diesen Vorsprung mit in die Kabine. Auch im zweiten Durchgang hielt die Defensive der Gäste lange stand. Als die Auswärtsmannschaft bereits wie der sichere Sieger aussah, schlug der SV Ankenreute doch noch einmal zu: Luca Rief erzielte in der 89. Minute den späten Ausgleich zum 1:1-Endstand und rettete seinem Team damit einen Punkt.
Die geplante Begegnung zwischen der SG Baienfurt und der Reserve des VfB Friedrichshafen wurde abgesagt.
In Berg sahen die 45 Zuschauer eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Zunächst gingen die Gäste aus Eschach durch Etienne Elster (26.) mit 0:1 in Führung, was gleichzeitig der Pausenstand war. Nach dem Seitenwechsel drehte die Berger Reserve jedoch mächtig auf. Maximilian Krause (58.) glich zunächst aus, bevor Meris Ajdarpasic mit einem Doppelschlag – erst aus dem Spiel heraus (60.) und dann per Foulelfmeter (75.) – die Partie auf 3:1 drehte. Den Schlusspunkt unter die starke zweite Hälfte setzte Jonathan Hill in der 82. Minute zum 4:1-Endstand.
Ein torreiches Spektakel bekamen die Fans in Weingarten geboten. Zur Halbzeit war die Partie beim Stand von 2:2 noch völlig offen: Yusuf Ekincioglu (31.) und Massimo la Mela (41.) trafen für Weingarten, während Andreas Krenzler (36.) und Daniel Litz (45.) jeweils für Aulendorf ausglichen. Im zweiten Durchgang zeigten sich die Hausherren jedoch abgeklärter vor dem Gehäuse. Rahman Soyudogru brachte den SK in der 66. Minute erneut in Führung, bevor Vedat Sögüt in der 84. Minute mit dem Treffer zum 4:2 für die endgültige Entscheidung sorgte.
Die SG Waldburg/Grünkraut bewies Moral und drehte einen Rückstand noch in einen deutlichen Heimsieg. Die TSG Ailingen II ging kurz vor der Pause durch Ingo Haller (42.) in Führung, doch die Hausherren kamen wie verwandelt aus der Kabine. Niklas Sterk (52.) glich früh aus, und Manuel Fugunt (57.) drehte das Spiel nur fünf Minuten später komplett zum 2:1. In der Schlussphase machten die Gastgeber den Sack zu: Luis Pfeiffer (88.) und erneut Niklas Sterk (90.) mit seinem zweiten Treffer schraubten das Ergebnis zum 4:1-Endstand hoch.
In Fischbach erlebten die 50 Zuschauer eine Machtdemonstration der Spielgemeinschaft. Überragender Akteur auf dem Platz war Simone Ercolani, der einen Dreierpack markierte (39., 47., 67.). Die weiteren Treffer zum Kantersieg steuerten Eros Conte (52.), Nico Haupter (63.) und Manuel Radtke (81.) bei. Trotz des deutlichen Spielstandes wurde es in der Schlussphase noch einmal turbulent: Der Torschütze Eros Conte sah in der 83. Minute die Gelb-Rote Karte, was am souveränen 6:0-Erfolg jedoch nichts mehr änderte.
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In Scheidegg sahen die Zuschauer ein Spiel, das an Dramatik erst in den allerletzten Sekunden so richtig Fahrt aufnahm. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Gregor Wurster die Gäste aus Wolfegg in der 58. Minute mit 0:1 in Führung. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit retten, doch der FC Scheidegg gab sich nicht auf. In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) war es schließlich Roman Liwinez, der den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand markierte und seiner Mannschaft doch noch einen Punkt sicherte.
In einer engen Begegnung entführte der TSV Schlachters drei Punkte von der SGM. Den Anfang machte Jonas Hermann, der die Gäste in der 34. Minute mit 0:1 in Front brachte. Die Hausherren kamen im zweiten Durchgang motiviert zurück und belohnten sich in der 63. Minute durch den Ausgleichstreffer von Maximilian Krug. Die Freude währte jedoch nicht lange: Nur sieben Minuten später stellte Miguel Siegel (70.) die Führung für Schlachters wieder her. Die SGM drängte in der Schlussphase zwar auf den erneuten Ausgleich, doch die Defensive der Gäste hielt dem Druck stand.
In Wangen bekamen die Zuschauer ein Unentschieden zu sehen. Die Oberliga-Reserve ging in der 37. Minute durch Ousman Drammeh mit 1:0 in Führung und nahm diesen Vorsprung mit in die Kabine. Im zweiten Durchgang erhöhte die SG Kißlegg den Druck und kam in der 78. Minute durch Maik Aschenbrenner zum 1:1-Ausgleich. Da in der Schlussphase keine der beiden Mannschaften das entscheidende Risiko einging, blieb es bei der Punkteteilung.
Vor 402 Zuschauern entwickelte sich der Krimi des Spieltags. Lindau schien nach Toren von Omar Bun Ceesay (10.) und Oktay Leyla (49.) bereits wie der sichere Sieger. Doch die SGM HENOBO bewies unglaubliche Moral und glich durch einen Doppelschlag in der Schlussphase von Yannick Glaser (87.) und Paul Gierer (90.+2) zum 2:2 aus. Das Stadion bebte jedoch erst in der 95. Minute endgültig, als Kaan Basar den dramatischen 3:2-Siegtreffer für die Spielvereinigung erzielte und den Heimsieg in letzter Sekunde perfekt machte.
Vor 100 Zuschauern sicherte sich der TSV Ratzenried einen Heimerfolg. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach Maximilian Durach in der 58. Minute den Bann zum 1:0. Neukirch antwortete zwar prompt durch Jonathan Ruschka (66.), doch Ratzenried hatte die passende Antwort parat. Dennis Mihaljevic brachte die Hausherren in der 79. Minute erneut in Führung, bevor Elias Abler in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar machte.
In Amtzell sahen die 100 Zuschauer eine Partie, die durch Kampf und eine hitzige Schlussphase geprägt war. Das goldene Tor des Tages erzielte Florian Krug bereits in der 17. Minute. In der Folge entwickelte sich eine zähe Begegnung, in der die SGM Beuren/Rohrdorf alles versuchte, aber nicht am stabilen Amtzeller Abwehrriegel vorbeikam. In der 90. Minute entluden sich die Emotionen, als Jonas Prinz auf Seiten der Gäste die Rote Karte sah. Am knappen 1:0-Heimsieg änderte dies jedoch nichts mehr.
In Isny teilten sich beide Mannschaften nach einem schnellen Schlagabtausch im zweiten Durchgang die Punkte. Nachdem die erste Halbzeit ohne Treffer geblieben war, gingen die Gäste in der 58. Minute durch einen von Marius Späth verwandelten Foulelfmeter in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Nur sechs Minuten später erzielte Gökhan Bayrak (64.) den Ausgleich zum 1:1. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten blieb es am Ende beim Unentschieden.
Vor 195 Zuschauern lieferte der SV Eglofs eine konzentrierte Auswärtsleistung ab. Den entscheidenden Treffer erzielte Steffen Kimpfler bereits in der 13. Minute. In der restlichen Spielzeit konzentrierte sich Eglofs auf eine kompakte Defensive, gegen die die Spielgemeinschaft HAN kein Durchkommen fand. Trotz des optischen Übergewichts der Hausherren in der zweiten Halbzeit rettete der SV Eglofs den knappen Vorsprung über die Zeit und nahm die drei Punkte mit nach Hause.
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