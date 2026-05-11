Fischbach/Schnetzenhausen trumpft auf, Eglofs siegt knapp, eine Absage

FC Scheidegg – SV Wolfegg 1:1

In Scheidegg sahen die Zuschauer ein Spiel, das an Dramatik erst in den allerletzten Sekunden so richtig Fahrt aufnahm. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Gregor Wurster die Gäste aus Wolfegg in der 58. Minute mit 0:1 in Führung. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit retten, doch der FC Scheidegg gab sich nicht auf. In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) war es schließlich Roman Liwinez, der den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand markierte und seiner Mannschaft doch noch einen Punkt sicherte.

SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – TSV Schlachters 1:2

In einer engen Begegnung entführte der TSV Schlachters drei Punkte von der SGM. Den Anfang machte Jonas Hermann, der die Gäste in der 34. Minute mit 0:1 in Front brachte. Die Hausherren kamen im zweiten Durchgang motiviert zurück und belohnten sich in der 63. Minute durch den Ausgleichstreffer von Maximilian Krug. Die Freude währte jedoch nicht lange: Nur sieben Minuten später stellte Miguel Siegel (70.) die Führung für Schlachters wieder her. Die SGM drängte in der Schlussphase zwar auf den erneuten Ausgleich, doch die Defensive der Gäste hielt dem Druck stand.

FC Wangen II – SG Kißlegg 1:1

In Wangen bekamen die Zuschauer ein Unentschieden zu sehen. Die Oberliga-Reserve ging in der 37. Minute durch Ousman Drammeh mit 1:0 in Führung und nahm diesen Vorsprung mit in die Kabine. Im zweiten Durchgang erhöhte die SG Kißlegg den Druck und kam in der 78. Minute durch Maik Aschenbrenner zum 1:1-Ausgleich. Da in der Schlussphase keine der beiden Mannschaften das entscheidende Risiko einging, blieb es bei der Punkteteilung.

SpVgg Lindau – SGM HENOBO 3:2

Vor 402 Zuschauern entwickelte sich der Krimi des Spieltags. Lindau schien nach Toren von Omar Bun Ceesay (10.) und Oktay Leyla (49.) bereits wie der sichere Sieger. Doch die SGM HENOBO bewies unglaubliche Moral und glich durch einen Doppelschlag in der Schlussphase von Yannick Glaser (87.) und Paul Gierer (90.+2) zum 2:2 aus. Das Stadion bebte jedoch erst in der 95. Minute endgültig, als Kaan Basar den dramatischen 3:2-Siegtreffer für die Spielvereinigung erzielte und den Heimsieg in letzter Sekunde perfekt machte.

TSV Ratzenried – TSV Neukirch 3:1

Vor 100 Zuschauern sicherte sich der TSV Ratzenried einen Heimerfolg. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach Maximilian Durach in der 58. Minute den Bann zum 1:0. Neukirch antwortete zwar prompt durch Jonathan Ruschka (66.), doch Ratzenried hatte die passende Antwort parat. Dennis Mihaljevic brachte die Hausherren in der 79. Minute erneut in Führung, bevor Elias Abler in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar machte.

SV Amtzell – SGM Beuren/Rohrdorf 1:0

In Amtzell sahen die 100 Zuschauer eine Partie, die durch Kampf und eine hitzige Schlussphase geprägt war. Das goldene Tor des Tages erzielte Florian Krug bereits in der 17. Minute. In der Folge entwickelte sich eine zähe Begegnung, in der die SGM Beuren/Rohrdorf alles versuchte, aber nicht am stabilen Amtzeller Abwehrriegel vorbeikam. In der 90. Minute entluden sich die Emotionen, als Jonas Prinz auf Seiten der Gäste die Rote Karte sah. Am knappen 1:0-Heimsieg änderte dies jedoch nichts mehr.

FC Isny – SG Argental 1:1

In Isny teilten sich beide Mannschaften nach einem schnellen Schlagabtausch im zweiten Durchgang die Punkte. Nachdem die erste Halbzeit ohne Treffer geblieben war, gingen die Gäste in der 58. Minute durch einen von Marius Späth verwandelten Foulelfmeter in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Nur sechs Minuten später erzielte Gökhan Bayrak (64.) den Ausgleich zum 1:1. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten blieb es am Ende beim Unentschieden.

SG HAN – SV Eglofs 0:1

Vor 195 Zuschauern lieferte der SV Eglofs eine konzentrierte Auswärtsleistung ab. Den entscheidenden Treffer erzielte Steffen Kimpfler bereits in der 13. Minute. In der restlichen Spielzeit konzentrierte sich Eglofs auf eine kompakte Defensive, gegen die die Spielgemeinschaft HAN kein Durchkommen fand. Trotz des optischen Übergewichts der Hausherren in der zweiten Halbzeit rettete der SV Eglofs den knappen Vorsprung über die Zeit und nahm die drei Punkte mit nach Hause.