Fischbach/Schnetzenhausen dreht auf, SGM Beuren/Rohrdorf siegt spät

SG Baienfurt – SK Weingarten 2:3

Ein intensives, temporeiches Duell, in dem die Gäste aus Weingarten früh ihre Offensivstärke zeigten. Ömer Toprak brachte den SKW bereits in der 21. Minute in Führung, doch Baienfurt antwortete prompt: Julian Reimann benötigte nur vier Minuten, um den Ausgleich herzustellen. Nach der Pause waren die Gäste wacher. Vedat Sögüt traf in der 47. Minute zur erneuten Führung, und als Rahman Soyudogru in der 70. Minute auf 1:3 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch Baienfurt bewies Moral: Reimann verkürzte nur eine Minute später auf 2:3. In der Schlussphase drückten die Gastgeber, doch Weingarten rettete den knappen Auswärtssieg über die Zeit.

TSG Ailingen II – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 1:4

Die Gäste brauchten etwas, um ins Spiel zu finden, schlugen dann aber eiskalt zu. Yannick Koller traf in der 45.+2 Minute zur Führung direkt vor der Pause – ein psychologischer Treffer, der das Spiel kippte. Danach dominierte die SGM klar: Manuel Radtke erhöhte in der 60. Minute, Tim Mayer legte in der 69. Minute nach, ehe Michele Genua mit dem 0:4 in der 76. Minute endgültig alles klarmachte. Ailingen gelang durch Zeki Atila in der 88. Minute nur noch Ergebniskosmetik – zu spät, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

TSV Berg II – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 3:1

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging Berg durch Romeo Lindinger in der 67. Minute in Führung. Doch die Gäste antworteten sofort: Mehmet Can Eleroglu markierte nur zwei Minuten später das 1:1. Die Freude der FG hielt jedoch nicht lange, denn Frieder Deuschle brachte Berg in der 73. Minute erneut in Führung. Wilhelmsdorf stemmte sich gegen die Niederlage, kassierte aber in der 90. Minute das entscheidende 3:1 durch Giacomo Savio. Ein intensives Spiel, das Berg dank Effizienz im zweiten Durchgang für sich entschied.

SG Aulendorf – SV Mochenwangen

Das Spiel wurde abgesagt.

VfB Friedrichshafen II – SV Baindt II 3:2

Ein turbulenter Beginn ließ die Zuschauer kaum zur Ruhe kommen. Sascha Hohmann traf in der 8. Minute zur frühen Führung für den VfB, doch Tobias Szeibel glich nur drei Minuten später aus. Die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und legten mit voller Entschlossenheit nach: Eugen Braun erzielte in der 18. Minute das 2:1, Denis Nikic erhöhte in der 23. Minute auf 3:1. Baindt II fand zwar durch Kai Kaspar in der 27. Minute nochmals den Anschluss, doch der VfB verteidigte seinen knappen Vorsprung leidenschaftlich und brachte den Heimsieg ins Ziel.

SV Weissenau – SV Kehlen 0:3

Ein frühes Schockerlebnis für den SV Weissenau: Fetah Keka sah in der 10. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. In Unterzahl wurde es für die Gastgeber ein schwieriger Nachmittag. Der Führungstreffer fiel in der 49. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Tommy Meyer. Danach nutzte Kehlen die numerische Überlegenheit konsequent – Louis Schmid traf in der 74. und 78. Minute doppelt und entschied das Spiel souverän für den SV Kehlen.

SV Ankenreute – SG Waldburg/Grünkraut 1:3

Vor 200 Zuschauern erwischten die Gäste einen Traumstart: Niklas Sterk traf schon in der 2. Minute zur Führung. Ankenreute tat sich schwer, ins Spiel zu finden, während Waldburg/Grünkraut zielstrebig agierte. David Müller erhöhte in der 33. Minute auf 0:2, Tobias Schuster legte kurz nach der Pause (50.) das 0:3 nach. Zwar konnte Brandon Kreijfelt in der 79. Minute noch auf 1:3 verkürzen, doch eine Gelb-Rote Karte gegen Jakob Gaißmaier (67.) erschwerte jede Aufholjagd. Die Gäste spielten den Vorsprung abgeklärt zu Ende.