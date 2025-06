Fischbachaus Comeback wird nicht belohnt

Die SF Fischbachau drehen im Relegationsrückspiel gegen die SG Reisach einen 0:2-Rückstand, verpassen aber dennoch den Aufstieg in die Kreisklasse.

An Unterhaltung hat es beim Relegationsrückspiel zwischen den SF Fischbachau und der SG Reisach am Pfingstmontag in keiner Hinsicht gemangelt. Allerdings scheiterte mit den Sportfreunden auch der dritte Landkreis-Vertreter in den Entscheidungsspielen und muss eine weitere Saison in der A-Klasse antreten. Die Kicker aus Reichersbeuern und Sachsenkam bleiben hingegen Kreisklassist.

Nach dem 1:2 im Hinspiel (wir berichteten) lagen die Leitzachtaler im Rückspiel bereits scheinbar aussichtslos mit 0:2 zurück. Doch die Sportfreunde kamen vor über 700 Zuschauern, darunter Vereinslegende Benny Lauth, zurück und führten sogar mit 3:2. Am Ende hatten aber die Gäste das Glück auf ihrer Seite und siegten mit 4:3, auch weil die Fischbachauer in der Schlussphase alles nach vorne warfen und sich so noch den vierten Gegentreffer einfingen. „Es war ein großer Kampf, der leider nicht belohnt wurde. Wir waren an diesem Tag die bessere Mannschaft, allerdings nicht so kaltschnäuzig, wie Reisach“, resümierte SF-Coach Hans Ostner direkt nach dem Schlusspfiff. „Aber wir werden nächste Saison wieder von Neuem angreifen.“

Bei frühsommerlichen Temperaturen wurden die Parkplätze am Sportgelände bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff knapp. Die Zuschauer wurden mit Grill-Spezialitäten verwöhnt, und die Stimmung auf den Rängen war gut. Auf dem Rasen erwischten die Hausherren den besseren Start, doch Andreas Drainer und Georg Auracher scheiterten im Abschluss. Besser machten es die Gäste, die den Ball von der Grundlinie bis in den Strafraum brachten, wo ihn die Hausherren unglücklich in den eigenen Kasten abfälschten. Noch keine 25 Minuten waren gespielt, als Fischbachau eine Ecke zu kurz abgewehrt wurde und der Nachschuss der Gäste aus etwa 18 Metern trocken im langen Eck landete. Damit schien das Duell schon entschieden.

Doch weit gefehlt. Fünf Minuten später kam der Ball zu Heinrich Isenmann, der den ihn stark annahm und zum 1:2 versenkte. Mit dem Pausenpfiff fiel der Ausgleich, als der eingewechselte Maximilian Bucher den Fuß in eine hohe Flanke hielt, und das Spielgerät an Freund und Feind vorbei zum 2:2 im Netz landete.

Nach Einlagen von Cheerleadern und Goaßlschnalzern kam Fischbachau gut in die zweite Halbzeit, und Isenmann brachte die Heimischen aus acht Metern im Nachschuss in Führung. Bei diesem Stand wäre es in die Verlängerung gegangen, und Reisach war erst einmal geschockt.