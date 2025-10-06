Fischbachau übernimmt Tabellenführung nach Kantersieg

39 Tore an einem Spieltag: Besonders der SC Wall und SF Fischbachau sorgen für Aufsehen in der A-Klasse 4. Die Sportfreunde lösten Wörnsmühl an der Tabellenspitze ab.

Landkreis – Der zehnte Spieltag brachte in der A-Klasse 4 einige Tore und einen neuen Tabellenführer mit sich. Die SF Fischbachau lösten den SC Wörnsmühl ab.

„Wir wollten uns heute gut präsentieren. Das haben wir gemacht“, meint FC-Spielertrainer Karl Maurer. Man habe 50 Minuten lang mitgespielt und die restliche Zeit das 1:1 verteidigt. Eine entscheidende Rolle spielte FC-Keeper Anton Stillner, der aus dem Ruhestand geholt wurde und mit einigen Glanztaten für das Remis sorgte. Den Wörnsmühlern entgehen dagegen zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen, die gegen Ende der Saison teuer werden können. „Es ist ein bitteres Unentschieden, das Kreuth brutal freut und uns nicht“, sagt Doll.

Der ehemalige Tabellenführer aus Wörnsmühl ließ überraschend Punkte gegen die Kreuther Kreisklassenreserve liegen. „Es war ein unglückliches 1:1. Es war ein Spiel auf ein Tor, wir haben an die 40-mal aufs Häusl geschossen“, hadert SC-Sprecher Marc Doll. Die Kreuther fuhren mit diesem Remis den ersten Auswärtspunkt der Saison ein..

SV Warngau – SV Miesbach II 1:0 (1:0) Tor: 1:0 Bangoura (23.)

Nur ein Treffer entschied das Verfolgerduell zwischen dem SV Warngau und der Miesbacher Bezirksligareserve. „Es war wie erwartet ein Kampfspiel. Wir sind nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen, Warngau war giftiger“, resümiert der neue Miesbacher Trainer Markus Weinbacher. In der 23. Minute durchkreuzte Mohammed Bangoura die Pläne für Weinbachers perfektes Debüt. „Es wäre ein typisches 0:0-Spiel gewesen. So haben wir ein unglückliches Tor bekommen, das wir nicht gut verteidigt haben“, berichtet Weinbacher. Auch habe das nötige Glück gefehlt. Oft störte ein Warngauer vor dem Torerfolg.

„Es war eine hervorragende Leistung“, meint Warngau-Coach Daniel Mayer. Für die Kreisstädter eine bittere Niederlage, da man in der Hinrunde gegen alle Mannschaften aus den Top fünf verlor. Der SV Warngau bleibt dagegen mit zwei Punkten Abstand dicht an der Tabellenspitze.

SC Wall – Türkspor Hausham 16:1 (6:0) Tore: 1:0 Seestaller (15.), 2:0 Meßmer (15.), 3:0 Seestaller (18.), 4:0 Akkagit (ET/38.), 5:0 Seestaller (43.), 6:0/7:0 F. Stoib (45.+3./48.), 8:0/9:0/10:0/11:0 Meßmer (51./56./62./64.), 12:0 Mayer (68.), 13:0 Heinzinger (71.), 14:0 Mehringer (72.), 14:1 Kaplan (79.), 15:1 F.-J. Stoib (86.), 16:1 Heinzinger (90.+1.) Zeitstrafe: Saglam (TÜR/83.)

Der SC Wall schoss sich gegen Türkspor Hausham den Frust von der Seele. Während der SC vor dem Spiel nur drei Treffer auf dem Konto hatte, sind es nun 19. Auch der zweite Saisonsieg gegen den direkten Konkurrenten bewahrt die Waller vor größeren Sorgen. Das deutliche 16:1-Endergebnis hätte dabei sogar noch höher ausfallen können. „Türkspor hat ein paar Leute drin, die Kicken können. Der Rest hätte auch in der B-Klasse Probleme“, meint SC-Kapitän Florian Stoib. Nach den Ergebnissen, die Türkspor Woche für Woche hinnehmen muss, sei es lobenswert, dass sie überhaupt antreten. Wichtig für Stoibs Mannschaft sei dagegen, dass die Stürmer mal wieder treffen konnten. Gerade Top-Stürmer Vitus Meßmer konnte seine Durststrecke mit seinen fünf Treffern beenden. Die Haushamer bleiben dagegen mit 88 Gegentreffern punktlos auf dem letzten Platz.

TSV Irschenberg – SF Fischbachau 0:9 (0:6) Tore: 0:1 Isenmann (Elfmeter/10.), 0:2 Sbrizzzai (11.), 0:3 Kaffl (20.), 0:4 Sbrizzzai (23.), 0:5/0:6 Simbeck (36./41.), 0:7/0:8 Trickl (69./75.), 0:9 Kaffl (88.) Rote Karte: Siegert (TSV/Handspiel/9.)

In der Saisonvorbereitung gewann der TSV Irschenberg im Toto-Pokal gegen Fischbachau. Nun verlor der TSV nach einer desolaten Vorstellung zu Hause mit 0:9 gegen den Nachbarverein. Aufgrund einiger Ausfälle mussten die Irschenberger von Beginn an angeschlagen in die Partie gehen. In der neunten Minute verschärfte sich, nach einer roten Karte gegen Benjamin Siegert und dem ersten Gegentreffer, die Situation drastisch. „Da geht das Spiel halt mal so aus“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger.

Für die Sportfreunde hat sich dagegen das Warten auf einen Wörnsmühler Ausrutscher gelohnt. Nach dem überzeugenden Auftritt in Irschenberg katapultiert sich die Mannschaft von Trainer Hans Ostner auf den Tabellengipfel. „Es war ein überzeugender Sieg gegen einen, an diesem Tag, überforderten Gegner“, meint Ostner. Eine gute Disziplin und eine ordentliche Spielfreude hätten dazu beigetragen, dass die Irschenberger nicht einmal zum Abschluss kamen.

TSV Weyarn II – TSV Hartpenning 0:6 (0:3) Tore: 0:1 Ludwig (ET/19.), 0:2/0:3/0:4 J. Noderer (38./43./63.), 0:5 Hummelsberger (67.), 0:6 Juric (82.)

Der TSV Hartpenning erledigte seine Hausaufgaben und schlug die Weyarner Kreisklassenreserve deutlich. „Im Grunde war es ein einseitiges Spiel und auch in der Höhe verdient“, meint Hartpennings Coach Wacco Schmid. Bereits im ersten Durchgang sorgte seine Mannschaft für eindeutige Verhältnisse. Nach Wiederanpfiff blieb es bei einem Spiel auf ein Tor, welches in einem leistungsgerechten Endergebnis resultierte. „Das Wichtigste ist, so einen Gegner nicht zu unterschätzen. Das ist uns gelungen.“

Die Weyarner Reserve ging aufgrund vieler Ausfälle in der ersten Mannschaft ersatzgeschwächt in die Partie. „Wir haben die erste halbe Stunde ganz gut mitgehalten“, erklärt TSV-Spielertrainer Julian Arndt. Jetzt müsse man die Niederlage so schnell wie möglich vergessen. „Ich hoffe, dass wir im nächsten Spiel vielleicht für eine Überraschung sorgen können.“

Lenggrieser SC II – TSV Schliersee 4:4 (1:1) Tore: 1:0 Endler (6.), 1:1 Hormaier (6.), 2:1 Haug (59.), 3:1/4:1 Hartmann (72./75.), 4:2 Perlowsky (77.), 4:3 Löw (Elfmeter/83.), 4:4 Flemming (ET/90.)

Der TSV Schliersee bewies Moral und konnte eine Niederlage trotz zwischenzeitlichem Rückstand abwenden. „Dass wir noch ausgeglichen haben, war mehr als verdient“, erklärt Schliersees Pressesprecher Patrick Quinz. Seine Mannschaft konnte ein 1:4 in der Schlussphase in ein 4:4-Endergebnis umwandeln. Trotzdem wäre aus Schlierseer Sicht mehr drin gewesen. „Wir brauchen einfach zu viele Torchancen“, meint Quinz. Nach einem guten Saisonstart konnte der TSV aus sechs Spielen nur einmal gewinnen – zu wenig für die recht hohen Ambitionen. „Momentan läuft vieles gegen uns, aber so ist es leider manchmal.“