Fischbachau muss gegen die SG Tegernseer Tal liefern

SF Fischbachau - Türkspor Hausham Fußball A-Klasse 4 – Foto: Christian Scholle

Die SG Tegernseer Tal will den Favoriten ärgern. Für die Sportfreunde geht es am Breitenstein um den Kampf um die Tabellenspitze.

Seit dem Zusammenschluss der Sportfreunde Gmund, des TV Tegernsee und des TSV Bad Wiessee zur SG Tegernseer Tal im Jahr 2022 konnten die drei Vereine keinen Pflichtsieg mehr gegen die Sportfreunde Fischbachau einfahren. Das will die Mannschaft von Trainer Andreas Rohnbogner an diesem Sonntag ab 14 Uhr am Fuße des Breitensteins ändern.

„Fischbachau ist dieses Jahr eine der Mannschaften, die um den Aufstieg kämpfen. Entsprechend erwarte ich sie als eine robuste und starke Mannschaft“, sagt Rohnbogner. Da es für die Tegernseer in dieser Saison, anders als in der vergangenen Spielzeit, nicht gegen den Abstieg geht, wolle man in erster Linie die stärkeren Mannschaften ärgern.

„Wir wollen den nächsten Schritt machen und gegen die Oberen bestehen“, sagt Rohnbogner, der dieses Ziel am liebsten bereits am Sonntag anvisieren möchte. Anders als in der Vorwoche, in der die Tegernseer eine 1:4-Heimpleite gegen den TSV Schliersee einstecken mussten, kann der Trainer in der anstehenden Partie wieder auf einige Leistungsträger zurückgreifen. „Wenn auch nicht alle, sind schon viele wieder aus dem Urlaub zurück.“

Während der Spielausgang für die Gäste aus dem Mittelfeld weniger Brisanz besitzt, geht es für Fischbachau um alles. „In der jetzigen Situation ist es ganz egal, gegen wen man spielt; es ist immer wichtig, drei Punkte einzufahren“, erklärt SF-Trainer Hans Ostner. Mit zwei Zählern Rückstand auf den SC Wörnsmühl an der Tabellenspitze sind drei Punkte im Heimspiel gegen den Tabellensechsten nahezu Pflicht.

Trotzdem warnt der Fischbachauer Coach vor dem Gegner aus dem Tegernseer Tal: „Ich erwarte eine junge, starke Tegernseer Mannschaft, die immer sehr gefährliche Konter fährt.“ Dennoch ist seine Mannschaft nach dem ersten Sieg im neuen Jahr am Ostermontag positiv gestimmt. Denn die Sportfreunde sind personell „gut aufgestellt“.