Fischbachau kassiert kuriosen Gegentreffer gegen Reisach

Sachsenkam - Wie schon die ersten beiden Relegationsspiele mit Landkreis-Beteiligung wird auch das Duell um den letzten freien Platz in der Kreisklasse zwischen der SG Reisach und den SF Fischbachau erst im Rückspiel entschieden. Das erste Aufeinandertreffen am Freitagabend in Sachsenkam wollten gut 400 Fußballfans sehen. Kurz nach dem Anpfiff zogen kurze Schauer über den Spielort und sorgten für schwierige Bedingungen, weiterer Regen in der Halbzeit machten den Rasen noch schneller, was beide Teams vor Probleme stellte. Über 90 Minuten kam nur selten Spielfluss auf, zu viele Fehlpässe gab es auf beiden Seiten, zu oft landete das Zuspiel im Seitenaus.

Als Favorit ging der Elfte der Kreisklasse in das Spiel. Die Fischbachauer konnten als Zweiter der A-Klasse 4 mit breiter Brust in die Partie gehen und hatten die ersten beiden Halbchancen. Doch Heinrich Isenmann und Anton Bucher kamen nicht zu zwingenden Abschlüssen. Die erste Großchance der Partie hatte Marinus Kroell für die Hausherren, doch er verzog knapp. Der nächste Angriff brachten den Gastgebern den Führungstreffer. Nach einem Ballverlust der Gäste steckte Tobias Bebber durch auf Paul Bartsch und der traf zum 1:0 ins lange Eck.

Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs hatte die SG Reisach das Spiel über weite Strecken im Griff, ließ aber zwei gute Möglichkeiten liegen. Kurios war der Ausgleich: Es gab Freistoß für Fischbachau, Korbinian Zehetmeier legte sich das Leder 30 Meter vor dem Kasten zurecht. Der Reisacher Torwart, der auch ansonsten sehr unsicher wirkte, ließ sich von einem Teamkameraden an der Strafraumgrenze die Schuhbänder binden und Zehetmeier lupfte das Leder locker in Maschen. Dann hatte Fischbachau Pech, dass der ansonsten souveräne Schiedsrichter ein klares Handspiel der Heimischen im Strafraum nicht sah.

Direkt nach dem Seitenwechsel fiel ebenfalls durch einen Standard das 2:1. Nach einem Foul des Fischbachauer Keepers gab es Freistoß am Sechzehner-Eck. Von dort brachte Lukas Schubert den Ball scharf aufs Tor und der Ball wurde unglücklich in die Maschen abgefälscht. Das Spiel blieb chancenarm, wurde aber ruppiger. Einmal forderten die Fischbachauer nach einer Grätsche noch einen Elfmeter, doch es blieb beim 2:1 für den Kreisklassisten. Die beste Chance für die Sportfreunde im zweiten Abschnitt ließ Bucher aus, der nach einem Freistoß von der Grundlinie in der Nachspielzeit das Tor knapp verfehlte.

„Wir haben etwas die Präzision nach vorne vermissen lassen und haben zu viele lange Bälle gespielt. Dennoch war es für mich eher ein Unentschieden-Spiel“, resümierte SF-Coach Hans Ostner.

Rückspiel am Pfingstmontag

Bleibt die SG Reisach in der Kreisklasse oder schaffen die SF Fischbachau in der Relegation noch den Aufstieg? Die Entscheidung fällt im Rückspiel am Pfingstmontag ab 14 Uhr in Fischbachau. „Es ist nach wie vor alles drin und noch überhaupt nichts verloren“, zeigte sich Ostner nach dem Hinspiel weiterhin optimistisch. Relegations-Erfahrung haben die Leitzachtaler allemal, entsprechend können sich die Zuschauer am Montag nicht nur auf eine spannende Begegnung, sondern auch auf beste Versorgung mit Kaffee und Kuchen, Fassbier und Grillschmankerln freuen.