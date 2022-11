Fischbach und Ummendorf streben eine Spielgemeinschaft an

Schon in den letzten Jahren haben sich immer mehr Vereine im Bezirk Riss dazu entschlossen, eine Spielgemeinschaft mit den jeweiligen Nachbarvereinen zu gründen. Beste Beispiele sind die SGM Muttensweiler/Hochdorf, die SGM Warthausen/Birkenhard oder die die SGM Rot an der Rot/Haslach. Dieser Trend wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen, da allen Vereinen die notwendigen Jugendspieler fehlen werden.

Nun haben sich auch der SV Fischbach und der TSV Ummendorf dazu entschlossen, diesen Weg anzustreben. Die Gründe dazu sind vielfältig. Einer der bedeutsamsten ist sicherlich die Tatsache, dass die Anzahl der Jugendspieler, die in den aktiven Bereich wechseln, immer geringer wird. So ist es dem TSV Ummendorf selbst gemeinsam mit seinen SGM Partnern im Jugendbereich, dem SV Ringschnait und dem SV Mittelbuch, in den vergangenen beiden Jahren nicht gelungen, eine A-Jugend und B-Jugend zu stellen, da zu wenig Spieler zur Verfügung standen. Erst ab dieser Saison nimmt wieder eine B-Jugend dieser SGM am Spielbetrieb teil.

Um zukünftig eine funktionierende und erfolgreiche aktive Herrenmannschaft zu betreiben, sehen nun beide Vereine die Notwendigkeit, eine Fusion im aktiven Spielbetrieb anzustreben. Dabei lag es natürlich nahe, die Spielgemeinschaft mit dem jeweiligen Nachbarverein innerhalb der Gemeinde umzusetzen, zumal sich viele Spieler der beiden Teams gut kennen und teilweise auch befreundet sind. Dies wiederum stellt eine Basis für eine funktionierende Spielgemeinschaft dar. Auch verfügen beide Mannschaften derzeit über eine Anzahl sehr talentierter Spieler. Durch eine Spielgemeinschaft kann gerade diesen jungen Spielern eine tolle sportliche Perspektive geboten werden.