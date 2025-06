Firtinaspor Herne setzt auf Neuanfang mit Yakup Köse

Nach dem späten Klassenerhalt in der Bezirksliga verpflichtet Firtinaspor Herne mit Yakup Köse einen neuen Cheftrainer. Der frühere Oberliga-Profi steht künftig erstmals hauptverantwortlich an der Seitenlinie – und soll ein runderneuertes Team formen.

Mit dem sicheren Ligaverbleib in der Tasche und einem deutlichen personellen Schnitt vor Augen, hat Firtinaspor Herne die Weichen für die Zukunft gestellt. Zur Saison 2025/26 übernimmt Yakup Köse den Trainerposten beim Bezirksligisten – es ist seine erste Station als verantwortlicher Chefcoach im überkreislichen Fußball.

Der 42-Jährige bringt als aktiver Spieler reichlich Erfahrung aus höheren Ligen mit: Für den VfB Hüls war Köse in der Regionalliga West aktiv, für Westfalia Herne, Roland Beckum, die Hammer SpVg und den SV Schermbeck lief er in der Oberliga auf. In den vergangenen Jahren war er als spielender Co-Trainer bei Genclikspor Recklinghausen tätig, mit dem er am Wochenende die Rückkehr in die Kreisliga A anpeilt.