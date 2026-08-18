 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Firrel und Esens marschieren weiter – Borssum mit Ausrufezeichen

Der 3. Spieltag in der Übersicht

von p.s. · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Helge Janssen

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BZL Weser-Ems St. 1
TSV Riepe
SV Ihlow
TuS Leerhafe
SV SF Emden Larrelt/FA Wybelsum

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 hat an der Tabellenspitze für keine Veränderungen gesorgt. Der TuS Esens und GW Firrel bleiben nach jeweils drei Siegen verlustpunktfrei, während sich dahinter ein enges Verfolgerfeld formiert. Für Aufsehen sorgten unter anderem der 5:0-Erfolg von Concordia Ihrhove sowie der Kantersieg vom SV Wallinghausen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
FC Norden
FC NordenFC Norden
5
1
Abpfiff

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte der SV BW Borssum gegen den FC Norden. Mit 5:1 feierte Borssum den zweiten Saisonsieg und kletterte auf Rang elf. Norden dagegen musste nach dem Erfolg am zweiten Spieltag einen herben Rückschlag hinnehmen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
5
0
Abpfiff

Concordia Ihrhove hat eindrucksvoll auf die beiden Niederlagen zum Saisonstart reagiert. Gegen TuS Middels feierte Ihrhove einen klaren 5:0-Erfolg und holte damit den zweiten Sieg in Folge. Middels musste nach dem 2:0 gegen Wallinghausen dagegen die zweite Niederlage der Saison hinnehmen.

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
6
1
Abpfiff

Der SV Wallinghausen hat seine zweite Saisonsieg eingefahren und dabei gegen Schlusslicht Germania Leer ein deutliches Zeichen gesetzt. Mit 6:1 ließ die Mannschaft dem Aufsteiger keine Chance und verbesserte sich auf den dritten Tabellenplatz. Für Germania Leer war es dagegen bereits die dritte Niederlage im dritten Spiel.

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
SV Eintracht Ihlow
SV Eintracht IhlowSV Ihlow
TSV Friesenstolz Riepe
TSV Friesenstolz RiepeTSV Riepe
2
4
Abpfiff

Der TSV Friesenstolz Riepe hat seine starke Frühform bestätigt und bei Eintracht Ihlow einen 4:2-Auswärtssieg gefeiert. Nach drei Spieltagen stehen damit bereits sechs Punkte auf dem Konto. Ihlow musste dagegen die erste Niederlage nach zwei Siegen hinnehmen und verpasste den Sprung in die Spitzengruppe.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Leerhafe-Hovel
TuS Leerhafe-HovelTuS Leerhafe
GW Firrel
GW FirrelGW Firrel
1
4
Abpfiff

GW Firrel bleibt neben Esens das zweite Team mit makelloser Bilanz. Beim TuS Leerhafe-Hovel setzte sich Firrel mit 4:1 durch und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Mit elf erzielten Toren und neun Punkten bleibt Firrel dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen, während Leerhafe-Hovel trotz der Niederlage bei sechs Punkten bleibt.

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
SV SF Emden Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Emden Larrelt/FA WybelsumSV SF Emden Larrelt/FA Wybelsum
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
1
4
Abpfiff

TuRa 07 Westrhauderfehn hat den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim weiterhin punktlosen Zusammenschluss aus Larrelt und Wybelsum setzte sich TuRa mit 4:1 durch und kletterte damit auf Rang acht. Die Gastgeber bleiben dagegen mit drei Niederlagen und lediglich zwei erzielten Toren am Tabellenende.

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
4
0

Der SV Großefehn hat nach dem Unentschieden gegen Westrhauderfehn wieder einen Dreier eingefahren. Gegen die SpVg Aurich setzte sich Großefehn klar mit 4:0 durch und verbesserte sich mit nun vier Punkten auf Rang sieben. Aurich kassierte damit im zweiten Saisonspiel die erste Niederlage.

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
1
5
Abpfiff

Der TuS Esens marschiert weiter durch die Liga. Auch beim TV Bunde ließ der Spitzenreiter nichts anbrennen und setzte sich souverän mit 5:1 durch. Mit neun Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 12:1 steht Esens nach drei Spieltagen unangefochten an der Tabellenspitze.