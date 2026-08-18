Firrel und Esens marschieren weiter – Borssum mit Ausrufezeichen

– Foto: Helge Janssen

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 hat an der Tabellenspitze für keine Veränderungen gesorgt. Der TuS Esens und GW Firrel bleiben nach jeweils drei Siegen verlustpunktfrei, während sich dahinter ein enges Verfolgerfeld formiert. Für Aufsehen sorgten unter anderem der 5:0-Erfolg von Concordia Ihrhove sowie der Kantersieg vom SV Wallinghausen.

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte der SV BW Borssum gegen den FC Norden. Mit 5:1 feierte Borssum den zweiten Saisonsieg und kletterte auf Rang elf. Norden dagegen musste nach dem Erfolg am zweiten Spieltag einen herben Rückschlag hinnehmen.

Concordia Ihrhove hat eindrucksvoll auf die beiden Niederlagen zum Saisonstart reagiert. Gegen TuS Middels feierte Ihrhove einen klaren 5:0-Erfolg und holte damit den zweiten Sieg in Folge. Middels musste nach dem 2:0 gegen Wallinghausen dagegen die zweite Niederlage der Saison hinnehmen.

Der SV Wallinghausen hat seine zweite Saisonsieg eingefahren und dabei gegen Schlusslicht Germania Leer ein deutliches Zeichen gesetzt. Mit 6:1 ließ die Mannschaft dem Aufsteiger keine Chance und verbesserte sich auf den dritten Tabellenplatz. Für Germania Leer war es dagegen bereits die dritte Niederlage im dritten Spiel.

Der TSV Friesenstolz Riepe hat seine starke Frühform bestätigt und bei Eintracht Ihlow einen 4:2-Auswärtssieg gefeiert. Nach drei Spieltagen stehen damit bereits sechs Punkte auf dem Konto. Ihlow musste dagegen die erste Niederlage nach zwei Siegen hinnehmen und verpasste den Sprung in die Spitzengruppe.

GW Firrel bleibt neben Esens das zweite Team mit makelloser Bilanz. Beim TuS Leerhafe-Hovel setzte sich Firrel mit 4:1 durch und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Mit elf erzielten Toren und neun Punkten bleibt Firrel dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen, während Leerhafe-Hovel trotz der Niederlage bei sechs Punkten bleibt.

TuRa 07 Westrhauderfehn hat den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim weiterhin punktlosen Zusammenschluss aus Larrelt und Wybelsum setzte sich TuRa mit 4:1 durch und kletterte damit auf Rang acht. Die Gastgeber bleiben dagegen mit drei Niederlagen und lediglich zwei erzielten Toren am Tabellenende.

Der SV Großefehn hat nach dem Unentschieden gegen Westrhauderfehn wieder einen Dreier eingefahren. Gegen die SpVg Aurich setzte sich Großefehn klar mit 4:0 durch und verbesserte sich mit nun vier Punkten auf Rang sieben. Aurich kassierte damit im zweiten Saisonspiel die erste Niederlage.