Firrel komplettiert Trainerstab mit Xavier Rieger von NB · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der SV Grün-Weiß Firrel hat sein Trainerteam für die kommende Saison vollständig besetzt. Mit Xavier Rieger stößt ein im ostfriesischen Fußball bestens bekannter Name zum Landesliga-Absteiger und soll seine umfangreiche Erfahrung sowohl auf als auch neben dem Platz einbringen.

Rieger genießt im ostfriesischen Fußball seit vielen Jahren einen ausgezeichneten Ruf. Während seiner aktiven Laufbahn machte er sich insbesondere als Torwart einen Namen. Auch nach dem Ende seiner Spielerkarriere blieb er dem Fußball eng verbunden und sammelte als Trainer sowie Verantwortlicher in verschiedenen Vereinen wertvolle Erfahrungen. Stationen bei Germania Leer, Frisia Loga und TuRa Westrhauderfehn zählen dabei zu den bekanntesten seiner Laufbahn.

Für Firrels Cheftrainer Claudio Casto war die Verpflichtung des Fußballfachmanns von großer Bedeutung. „Uns war sehr wichtig, neben Jörg Romanowski auch Xavier für uns zu gewinnen. Er hat im Fußball alles erlebt und wird ein wichtiger Faktor sein, unsere Ziele zu erreichen“, erklärt Casto. „Er soll seine Erfahrung nicht nur als Co-Trainer, sondern auch im Teammanagement-Bereich mit einbringen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Casto weiter.