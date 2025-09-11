Firat Koyun ist nicht mehr Trainer des SV Kurdistan Düren

Fußball-Landesligist Kurdistan Düren muss sich nach nur zwei Spieltagen einen neuen Trainer suchen. Firat Koyun legt sein Amt nieder.

Nach nur zwei Spieltagen gibt es den ersten Trainerwechsel in der Fußball-Landesliga. Firat Koyun hat am Mittwochabend nach dem 18:0-Erfolg über Bergwart Berzbuir in der zweiten Runde des Dürener Kreispokals seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung mitgeteilt.

Berufliche Veränderung

Diese Entscheidung habe keine sportlichen Gründe, wie Koyun erklärt: „Aus privaten Gründen, da ich beruflich die Chance bekommen habe aufzusteigen, habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich bin beim SV Kurdistan Düren seht gut aufgenommen worden. Die Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung und dem Vorstand war reibungslos. Die Mannschaft ist super und wir haben uns auf dem richtigen Weg befunden.“ In der Liga holte Koyun aus den ersten beiden Partien drei Zähler und qualifizierte sich mit der Mannschaft zudem für die zweite Runde des Mittelrheinpokals.

Koyun hat seine Entscheidung offen dargelegt. „Ich kann nicht von meinen Spielern verlangen, dass sie das Maximum abliefern sollen, und ich bin nur mit 30 Prozent dabei. Deswegen habe ich frühzeitig meine Entscheidung kommuniziert“, sagt Koyun. Für Verein und Mannschaft kam der Schritt überraschend. „Beruf, Arbeit und Familie gehen vor, und das gilt es schweren Herzens zu akzeptieren“, sagt Ayhan Gündogdu, der sportliche Leiter des SV Kurdistan, der traurig ist, dass er den Coach ziehen lassen muss.

Bereits im vergangenen Jahr hätte er gern mit Koyun zusammengearbeitet. Da kam aber die Nachwuchsplanung des nun Ex-Coaches dazwischen. Nach einer Auszeit im Anschluss an sein Engagement in Welldorf-Güsten übernahm Koyun dann aber doch beim SV Kurdistan, für den am Sonntag die Heimpartie gegen Rasensport Brand auf dem Programm steht.

Das Zepter an der Seitenlinie wird nun Jörg Frings vorerst übernehmen, der im Sommer verpflichtet wurde und gemeinsam mit Koyun ein Trainerteam bildete. Ob es auf der Trainerposition noch Veränderungen oder Ergänzungen geben wird, bleibt offen. Firat Koyun will sich vorerst auf seinen beruflichen Weg konzentrieren. Dass sein Weg ihn irgendwann wieder auf die Trainerbank führen könnte, hält er nicht für ausgeschlossen.

