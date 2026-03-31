Firat Arvis bleibt Führungsspieler beim VfB Peine

– Foto: Volkhard Patten

Firat Arvis gehört zu den prägenden Spielern im Kader des VfB Peine. Der technisch versierte Linksverteidiger vereint defensive Stabilität mit spielerischen Qualitäten und nimmt innerhalb der Mannschaft eine zentrale Rolle ein.

Auf der Außenbahn überzeugt Arvis durch seine Übersicht, Ruhe am Ball und seine Offensivimpulse über Flankenläufe. Gleichzeitig bringt er die notwendige Konstanz und Zuverlässigkeit in das Defensivspiel ein.

Neben seinen sportlichen Fähigkeiten zeichnet sich Arvis insbesondere durch seine professionelle Einstellung aus. Im Trainingsbetrieb übernimmt er Verantwortung, geht voran und fordert auch seine Mitspieler. Trainer Mehmet Yasti beschreibt ihn entsprechend als wichtigen Orientierungspunkt innerhalb des Teams. Auch Arvis selbst sieht seine Rolle darin, seine Erfahrung weiterzugeben und zur Stabilität der Mannschaft beizutragen.