Firas Engel: Neues Leben, neuer Name, neues Glück

Dogan Caliskan (vorn) beglückwünscht Firas Engel. Sein Mitspieler beim VfB Wetter hat an den ersten Spieltagen als Torschütze für Furore gesorgt und eine besondere Geschichte zu erzählen. © Jens Schmidt

Wetter. Fünf Tore in zwei Spielen, Tabellenführer mit dem VfB Wetter und eine Geschichte, die weit über den Fußballplatz hinausgeht: Firas Engel hat einen bemerkenswerten Start in die neue Kreisoberliga-Saison hingelegt. Vor dreieinhalb Jahren kam der 24-Jährige aus Syrien nach Deutschland. Heute ist er nicht nur Leistungsträger des VfB, sondern hat sich auch abseits des Fußballs ein neues Leben aufgebaut.