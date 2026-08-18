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Ligabericht
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Firas Engel: Neues Leben, neuer Name, neues Glück
Teaser KOL NORD: +++ Als Firas Alali ist der Torjäger des VfB Wetter vor wenigen Jahren nach Deutschland gekommen. Als Firas Engel erlebt er hier zurzeit eine höchst ungewöhnliche Geschichte +++
Wetter. Fünf Tore in zwei Spielen, Tabellenführer mit dem VfB Wetter und eine Geschichte, die weit über den Fußballplatz hinausgeht: Firas Engel hat einen bemerkenswerten Start in die neue Kreisoberliga-Saison hingelegt. Vor dreieinhalb Jahren kam der 24-Jährige aus Syrien nach Deutschland. Heute ist er nicht nur Leistungsträger des VfB, sondern hat sich auch abseits des Fußballs ein neues Leben aufgebaut.