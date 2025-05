Fiona Itgenshorst erhält Vertrag bei der Borussia

Die Schülerin des Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern wechselte 2019 im Alter von zehn Jahren von ihrem Heimatverein TSV Nieukerk zu Borussia Mönchengladbach und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchs-Mannschaften des Vereins. Im vergangenen Jahr gewann Fiona Itgenshorst die Deutsche Meisterschaft mit den B-Juniorinnen.

15 Mal auf internationalem Parkett im Einsatz

In der laufenden Saison gelang ihr der Sprung in die erste Frauen-Mannschaft. Sie kam in der Zweiten Bundesliga bislang zehnmal für die Borussia zum Einsatz. Zudem wurde das Talent vor 16.500 Zuschauern im Volksparkstadion bei der Gladbacher 0:2-Niederlage im DFB-Pokalspiel beim Hamburger SV eingewechselt.