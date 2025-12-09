Finther Zweite und SGGG setzen Siegesserie fort

MAINZ-BINGEN. Am zurückliegenden Wochenende wurde formell der erste Spieltag ausgetragen, da die B-Klasse Mainz-Bingen West mit zwei Wochen Verspätung im Vergleich zu anderen Staffeln in die Runde gestartet war. Zudem wurde am vergangenen Mittwoch das Duell zwischen der TSG Bretzenheim III und dem FV Budenheim II nachgeholt.

„Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet und haben wieder einen frühen Gegentreffer bekommen. Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Zwar haben wir dann ausgeglichen, doch Bretzenheim ist im ersten Durchgang deutlich besser gewesen und auch zu Recht in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir durch frühes Stören und ein aggressiveres Pressing einige Fehler der Hausherren erzwungen, die zu guten Torchancen geführt haben. Durch ein wenig Spielglück, eine überragende Mentalität und den Treffer in letzter Minute nehmen wir diesen Punkt aus Bretzenheim gerne mit”, teilte FV-Trainer Martin Laufersweiler mit.

TSG-Spielertrainer Leon Eden berichtete: „Im Gegensatz zum Spiel vor drei Wochen haben sich gefühlt zwei komplett neue Mannschaften gegenübergestanden. Klein-Winternheim hat deutlich weniger gepresst, dafür mehr mit Ball versucht und auch einige Situationen gut aufgelöst. Wir haben es in vielen Momenten leider nicht hinbekommen, unsere klare Feldüberlegenheit in gute Chancen umzusetzen. Immer wieder hatten wir im letzten Drittel kleine technische Fehler oder haben die falsche Entscheidung getroffen. Grundsätzlich sind wir aber sehr froh, dass wir uns mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden konnten. Gerade, weil wir in den beiden Spielen davor fünf Punkte liegen gelassen haben. Kompliment an den ganzen Kader: Bomben-Hinrunde!”

„Wir sind bereits nach drei Minuten gegen ein stark personalgeschwächtes Bosnjak in Führung gegangen. Zur Halbzeit hat es bereits 5:0 gestanden, wodurch wir etwas rotieren konnten. In der zweiten Halbzeit konnten wir das Ergebnis noch auf 7:0 erhöhen”, sagte Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein.

SG-Trainer Dilsad Özsoy kommentierte: „Es war kein ansehnliches Spiel. Beide Mannschaften haben verhalten agiert. Wir haben spielerisch einen Tick mehr versucht, das Spiel zu kontrollieren, jedoch ohne größtenteils konkret griffig zu werden. Umso mehr sind wir nach diesem Spielverlauf glücklich, am Ende zurückgekommen zu sein.”

„Natürlich freuen wir uns riesig über die drei Punkte und darüber, unsere Siegesserie auf fünf Spiele ausgebaut zu haben. In der ersten Halbzeit haben wir sehr konzentriert und effektiv gespielt und unsere Chancen konsequent genutzt. Nach der Pause haben wir allerdings den Faden verloren und Dietersheim zu viel Raum gegeben, wodurch sie zu einigen gefährlichen Möglichkeiten gekommen sind. Am Ende steht der Sieg, aber uns ist bewusst, dass wir über 90 Minuten konstanter auftreten müssen. Nächste Woche geht es nach Stadecken. Auch dort wollen wir drei Punkte holen, um das Jahr erfolgreich abzuschließen”, teilte Mergim Ramadani, der spielende Sportliche Leiter der Fontana, mit.

TSVgg. Stadecken-Elsheim – SV Alemannia Waldalgesheim II 1:6 (1:4)

„Nach dem in der Höhe glücklichen Sieg im Hinspiel haben wir gewusst, dass uns ein sehr motivierter Gegner entgegentreten wird. Umso besser hat uns die frühe Führung in die Karten gespielt. Auch die Höhe der Führung zur Halbzeit war verdient. Die zweite Hälfte war sehr zerfahren, letztlich konnten wir in den richtigen Momenten die weiteren Tore erzielen. Kompliment an Stadecken, die bis zur letzten Sekunde versucht haben, das Spiel zu drehen. Das Ergebnis war aber letztlich verdient”, so das Fazit des SV-Abwehrspielers Alex Langfeld.

Adrian Scherffius, der sportliche Leiter der TSVgg., gab zu Protokoll: „Bei 1:6 gibt es kein Vertun. Die Alemannia ist auch an diesem Spieltag eine Nummer zu groß für uns gewesen und hat verdient in dieser Höhe gewonnen. Bei drei von vier Toren in der ersten Halbzeit haben wir es den Alemannen aber recht einfach gemacht. Nach der Pause haben wir es etwas besser gemacht und uns auch einige Chancen erspielen können, die leider allesamt ungenutzt geblieben sind.”

Tore: 0:1 David Shamshon (8.), 0:2, 0:3 Niklas Wein (16., 36.), 0:4 Julian Schwarz (39.), 1:4 Cornelius Kaufmann (43.), 1:5 Max Buchner (65.), 1:6 D. Shamshon (89.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Strafe / Gelbe Karte Plus für D. Shamshon (SV Alemannia Waldalgesheim II) wegen Reklamierens (77.)

FC Fortuna Mombach II – FV Budenheim II 0:4 (0:1)

„Ähnlicher Spielverlauf wie im Hinspiel, wobei Mombach in der Offensive gefährlicher und variabler gespielt hat. Wir hatten auf dem sehr seifigen Platz einen guten Start, konnten aber nach dem Führungstreffer leider erstmal nicht nachlegen. Das entscheidende zweite Tor haben wir während einer Zeitstrafe gegen uns gemacht und konnten in der Schlussphase noch zwei weitere Buden machen. Die Schlüssel zum Sieg sind wieder ein geduldiges Spiel und ein bärenstarker Keeper gewesen”, so äußerte sich FV-Trainer Martin Laufersweiler.

Tore: 0:1 Yannick Held (15.), 0:2 Manuel Alexander Niemand (72.), 0:3 Markus Hammerle (84.), 0:4 Y. Held (89.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für Safak Polat (65./FV Budenheim II)

TSG Heidesheim – SG Gensingen/Grolsheim 1:2 (0:2)

„Wir haben schon bessere Spiele gezeigt, aber letztlich einfach zur richtigen Zeit die Tore gemacht und den Sieg über die Zeit gebracht. Glückwunsch an die Trainer und die Mannschaft für den jetzt schon vierten Sieg in Folge. Vor ein paar Wochen ist eine solche Serie nicht vorstellbar gewesen, aber die Jungs arbeiten hart und belohnen sich dafür”, resümierte Christian Gorges, einer der sportlichen Leiter der SGGG.

Tore: 0:1, 0:2 Joshua Hopf (27., 44., per Kopf), 1:2 Lars Kahlert (53.)

FV Hassia Kempten – TSG Hechtsheim 1:4 (0:2)

„Es war von uns ein sehr dominant geführtes Spiel, unser Umschaltspiel war bärenstark und das Verteidigungsverhalten war bombastisch. Wir - als Trainerteam - können nur dankbar sein, wie die Jungs sich reinhängen. Du merkst schon im Training, dass alle noch einen Tick näher zusammengerückt sind und alle noch ein paar Prozent vor dem Winter rauskitzeln. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und kommenden Sonntag empfangen wir die Ingelheimer, die klarer Favorit sind. Wir schauen, was geht, und haben im Grunde nichts zu verlieren”, so das Statement des TSG-Trainers Dragutin Latincic.

Tore: 0:1 Paul Neff (5.), 0:2 Eigentor von Luca Manuel Kubin (18.), 0:3, 0:4 Joseph Schwerdt (52., 57.), 1:4 Noah Thelen (70., FE), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Benjamin Aktas (TSG Hechtsheim) wegen Spielverzögerung (44.)