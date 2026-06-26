Finther Zweite setzt auf interne Lösung

MAINZ-FINTHEN. Mit dem dritten Tabellenplatz in der B-Klasse Mainz-Bingen West endete die vergangene Spielzeit für die zweite Mannschaft des VfL Fontana Finthen erfolgreich. Nach schwierigem Start konnte sich die Fontana im Saisonfinale sogar noch leichte Hoffnungen auf die Aufstiegsspiele machen. Vor allem die Entwicklung zahlreicher junger Spieler aus der eigenen A-Jugend erfreute die VfL-Verantwortlichen, die den von Daniel Küting und Dennis Hummel eingeschlagenen Weg mit Philipp Trabold als Spielertrainer fortsetzen wollen.
Umbruch bei der Fontana
Während der bisherige Trainer Daniel Küting künftig gemeinsam mit Jean-Pierre Gersdorf die erste Mannschaft in der Bezirksliga betreuen wird, verlässt der frühere Co-Trainer Dennis Hummel den Verein aufgrund eines Umzugs. „Es freut den Verein, dass Daniel uns in neuer Funktion erhalten bleibt”, sagt Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der VfL-Zweiten, und ist voll des Lobes: „Daniel hat die Mannschaft vor zwei Jahren als Abstiegskandidaten übernommen und gemeinsam mit seinem Team eine stabile und erfolgreiche Mannschaft geformt. Die Entwicklung, die er in dieser Zeit mit der Mannschaft genommen hat, ist kaum in Worte zu fassen.” Ein Wechsel auf der Trainerbank solle dieser Entwicklung keinen Abbruch tun, weshalb Ramadani mit Philipp Trabold erstmal eine vereinsinterne Lösung gefunden hat.
Trabold übernimmt vorerst allein
„Mit ihm übernimmt ein junger, engagierter Trainer die Mannschaft, der in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich in der A-Jugend tätig war und sich auch innerhalb des Teams als Spieler hohes Ansehen erarbeitet hat”, beschreibt Ramadani den neuen Spielertrainer. Der Verein sei überzeugt, dass Trabold den eingeschlagenen Weg – insbesondere die Förderung der Nachwuchsspieler sowie die spielerische Weiterentwicklung der Mannschaft – erfolgreich fortführen und weiterentwickeln werde. Trabold übernehme zunächst allein den Trainerposten. Parallel befinde sich der Verein intensiv auf der Suche nach einer weiteren Lösung. „In welcher Konstellation diese zukünftig umgesetzt wird, ist derzeit noch offen. Der Verein steht dabei allen Gesprächen und Anfragen offen und positiv gegenüber”, Ramadani weiter. Sieben A-Jugend-Spieler (Constantin Lüth, Dominic Poppe, Aaron Brusch, Marvin Opper, Efe Bora, Mats Schüler, Romeo Schmitt) wird der VfL in den Kader hochziehen. „Die Verzahnung zwischen Aktiven und Jugend soll weiter voranschreiten und die Jungs sollen schnell im Aktiven-Bereich Fuß fassen”, so Ramadanis Hoffnung, der zudem in Gesprächen mit zwei weiteren potenziellen Neuzugängen ist. Leon Klein (SV Klein-Winternheim), Tim Hannappel (TV 1817 Mainz) sowie Leon Gerlach (SG Niederelbert/Heimat) haben die Fontana verlassen.