Finther Zweite setzt auf interne Lösung Philipp Trabold wird Spielertrainer +++ Daniel Küting rückt auf +++ Jugend bekommt ihre Chance von Thomas Mirkes · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

Bei der zweiten Mannschaft des VfL Fontana Finthen gibt in der kommenden Spielzeit Philipp Trabold (links im schwarzen Trikot) auf und neben dem Platz den Takt vor (Foto aus früherer Partie gegen FV Hassia Kempten). – Foto: Michael Fink

MAINZ-FINTHEN. Mit dem dritten Tabellenplatz in der B-Klasse Mainz-Bingen West endete die vergangene Spielzeit für die zweite Mannschaft des VfL Fontana Finthen erfolgreich. Nach schwierigem Start konnte sich die Fontana im Saisonfinale sogar noch leichte Hoffnungen auf die Aufstiegsspiele machen. Vor allem die Entwicklung zahlreicher junger Spieler aus der eigenen A-Jugend erfreute die VfL-Verantwortlichen, die den von Daniel Küting und Dennis Hummel eingeschlagenen Weg mit Philipp Trabold als Spielertrainer fortsetzen wollen.

Umbruch bei der Fontana Während der bisherige Trainer Daniel Küting künftig gemeinsam mit Jean-Pierre Gersdorf die erste Mannschaft in der Bezirksliga betreuen wird, verlässt der frühere Co-Trainer Dennis Hummel den Verein aufgrund eines Umzugs. „Es freut den Verein, dass Daniel uns in neuer Funktion erhalten bleibt”, sagt Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der VfL-Zweiten, und ist voll des Lobes: „Daniel hat die Mannschaft vor zwei Jahren als Abstiegskandidaten übernommen und gemeinsam mit seinem Team eine stabile und erfolgreiche Mannschaft geformt. Die Entwicklung, die er in dieser Zeit mit der Mannschaft genommen hat, ist kaum in Worte zu fassen.” Ein Wechsel auf der Trainerbank solle dieser Entwicklung keinen Abbruch tun, weshalb Ramadani mit Philipp Trabold erstmal eine vereinsinterne Lösung gefunden hat.