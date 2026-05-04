Finsterwalde gewinnt Wahnsinnsspiel, Schönwalde top, Motzen mit 5:3

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SG Wacker Motzen 3:5

In Blankenfelde-Mahlow sahen die 48 Zuschauer einen wilden Schlagabtausch, der besonders in der ersten Halbzeit nichts für schwache Nerven war. Die Preußen-Reserve legte dreimal vor: Felix Berndt (9.), Leon Paluschek (31.) und Jonas Marcellus Ziegler (43.) brachten die Hausherren immer wieder in Führung. Doch Motzen bewies Nehmerqualitäten und glich durch Lins-Eric Kulikowski (21., 45.+1) und Luca Schulz (36.) jedes Mal postwendend aus. Nach dem Seitenwechsel ging der Heimelf dann die Puste aus. Ruben Petereins drehte die Partie in der 55. Minute erstmals zugunsten der Gäste, bevor erneut Luca Schulz (90.) mit dem Treffer zum 3:5 den Sack endgültig zumachte.

Ruhlsdorfer BC 1923 – SV Teupitz/Groß Köris 4:1

Der Ruhlsdorfer BC präsentierte sich vor heimischer Kulisse als die deutlich reifere Mannschaft. Bereits in der 6. Minute stellte Jonas Blümner die Weichen auf Sieg. Zwar kamen die Gäste durch einen von Dominik Schadly (13.) verwandelten Foulelfmeter kurzzeitig zurück, doch Ruhlsdorf antwortete unbeeindruckt. Paul Stein (18.) und Silvio Regner (25.) sorgten noch vor der halben Stunde für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Hausherren das Tempo nach Belieben. Paul Stein krönte seine Leistung in der 64. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:1-Endstand.

SV Siethen 1977 – RSV Waltersdorf 1909 3:3

In Siethen entwickelten sich dramatische 90 Minuten, bei denen sich beide Teams am Ende die Punkte teilten. Die Hausherren erwischten durch Jan Sassen (3.) einen Blitzstart, doch Waltersdorf glich durch Marcel Matschke (22.) aus. Auch die erneute Führung durch Clemens Lindinger (35.) reichte Siethen nicht zur Vorentscheidung. Nach dem Wechsel drehte der RSV die Partie komplett: Paul Knabe (57.) und Martin Pingel (65.) brachten die Gäste mit 2:3 in Front. Es brauchte eine Energieleistung in der Schlussphase, bis Thomas Wisniowski in der 75. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 3:3 markierte.

SG Niederlehme 1912 – SV Zernsdorf 1:6

Eine herbe Heimpleite musste Niederlehme gegen einen bärenstarken SV Zernsdorf einstecken. Vor 99 Zuschauern wurde die Partie zur großen Show von Florian Weniger. Er zerlegte die Abwehr der Hausherren mit einem Dreierpack fast im Alleingang (12., 40., 53.). Jonas Hildebrandt (27.) hatte zwischenzeitlich bereits auf 0:2 gestellt. Zwar gelang Lukas Stothut (66.) der Ehrentreffer zum 1:4, doch in der Schlussphase schraubten Tobias Hakansson (84.) und Mirwais Haidari (89.) das Ergebnis auf ein deutliches 1:6 hoch.

Heideseer Sportverein – Ludwigsfelder FC II 4:4

Was sich in Heidesee abspielte, war das wohl kurioseste Spiel des Tages – ein echtes „Duell der Dreierpacker“. Auf Seiten der Hausherren war Anton Richter nicht zu bremsen und erzielte drei Treffer (21., 41., 44.), womit er sein Team mit einer 3:2-Führung in die Pause schickte. Doch die Ludwigsfelder Reserve hatte ihre eigene Lebensversicherung dabei: Patrick Kowalski hielt mit seinen Toren dagegen und markierte ebenfalls einen Hattrick (24., 52., 85.). Da auch Leon Barna (19.) für die Gäste und Mike Gaedicke (82., Foulelfmeter) für Heidesee trafen, stand am Ende ein spektakuläres 4:4 auf der Anzeigetafel, das keinen Verlierer verdient hatte.

SV Rangsdorf 28 – SG Aufbau Halbe 2:0

In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie in Rangsdorf gab am Ende ein fünfminütiger Doppelschlag den Ausschlag. Vor 100 Zuschauern taten sich beide Mannschaften schwer, spielerische Lücken zu finden. Erst in der 54. Minute brach Rene Ohmenzetter den Bann und erzielte die 1:0-Führung. Bevor sich die Gäste aus Halbe neu sortieren konnten, schlug Dario Fränkel in der 59. Minute erneut zu. Rangsdorf verteidigte den Vorsprung in der Folge souverän und ließ gegen die glücklosen Gäste nichts mehr anbrennen.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – SG Großziethen II 6:1

In Deutsch Wusterhausen erlebten die Fans eine geschichtsträchtige Einzelvorstellung. Dominik Engelage lieferte eine Gala-Show ab, die man so nur selten sieht: Er erzielte sage und schreibe fünf der sechs Treffer seiner Mannschaft (25., 36., 47., 76., 90.+2). Den Torreigen hatte Steve Neuendorf bereits in der 16. Minute eröffnet. Großziethen II war über die gesamte Spielzeit völlig überfordert und kam durch Aiham Saleem (68.) lediglich zum zwischenzeitlichen 4:1-Ehrentreffer. Ein Heimsieg, der ganz im Zeichen der Nummer 5 (bzw. der 5 Tore) stand.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 5:2

In Miersdorf gab es einen überragenden Akteur, der den Unterschied machte. Maksym Ivanskyi schoss die Dahlewitzer Defensive fast im Alleingang ab und markierte drei Treffer (13., 16., 76.). Dahlewitz wehrte sich zwar tapfer und kam durch einen Doppelpack von Mauricius Mang (26., 51.) zweimal heran, doch die Tore von Jan Wolter (34.) und Marc Bernhardt (37.) sorgten dafür, dass der Sieg der Eintracht-Reserve nie ernsthaft in Gefahr geriet. Am Ende stand ein souveräner 5:2-Heimerfolg.