Finsternis über Erbach

Am Mittwochabend gab es neben dem vorgezogenen Spitzenspiel der Landesliga Ost zwischen der SG Erbach und dem SV Rohrbach auf dem Rasenplatz an der Eichheck noch ein anderes Thema. Viele Blicke richteten sich gen Westen, wo für die Dauer des Spiels eine partielle Sonnenfinsternis angekündigt war. Doch anstatt des Naturschauspiels verdunkelte sich der Himmel lediglich für die SG Erbach. Diese konnte bis zur Pause bei der 1:3 (0:0)-Niederlage die Begegnung gegen den Gast aus St. Ingbert, der in der Tabelle unmittelbar hinter den zweitplatzierten Homburgern lag, offen halten. Doch nach der Pause übernahmen die Grün-Weißen komplett das Kommando. Dennoch gelang der SGE nach Vorarbeit von Spielertrainer Tim Klotsch, der sich in der Pause selbst einwechselte, durch Laurin Seichter in der 61. Minute der Führungstreffer. "Wir haben uns dadurch nicht beeindrucken lassen, haben weiter unser Spiel durchgezogen und wurden dafür auch belohnt", sagte Gäste-Spielertrainer Marc-Kevin Wunn nach der Begegnung. Denn bis zum Gleichstand, den er selbst nach Vorarbeit von David Schmelzer erzielte, dauerte es noch keine zwei Minuten. Ben Müller drehte weitere vier Minuten danach die Partie komplett (67.), ehe Niklas Schmelzer vier Minuten vor Ultimo den Deckel endgültig drauf machte.

Tim Klotsch meinte nach der Begegnung: "Der Sieg für Rohrbach geht definitiv klar, sie haben von den einzelnen Spielern her eine Mannschaft, die in die Verbandsliga zurück will. Wir bauen auf Jungs, die hier aus der Gegend kommen, das sind unterschiedliche Ansätze. Wir haben mitgehalten, die erste Hälfte war ausgeglichen. Wir gehen dann sogar in Führung. Das hat sie noch mehr motiviert. Wir hatten erst wieder Chancen, als es schon 1:2 und dann 1:3 stand. Wir sind als Zweiter ins Spiel gegangen, wollten auch heute gewinnen. Mit den Mitteln, die wir haben, wollen wir so weit wie möglich oben mitspielen. Einige unserer Stammspieler sind längerfristig verletzt und einige sind gerade aus dem Urlaub gekommen. Wir haben jetzt zehn Tage Zeit bis zur nächsten englischen Woche. Der Kader fürs Derby in Einöd wird aber wohl so bleiben wie heute.