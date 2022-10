Finsing will gegen SK Srbija den ersten Auswärtspunkt - Gasda ist vorsichtig optimistisch Vorrundenabschluss der BZL Ost

Finsing – Zum Vorrundenabschluss in der Bezirksliga Ost gastiert der FC Finsing an diesem Samstag um 15 Uhr bei Mitaufsteiger SK Srbija München. Die Gastgeber, die auf dem zweiten Platz stehen und auf eigener Anlage noch ungeschlagen sind, gehen als klarer Favorit in die Partie, Finsing wartet dagegen immer noch auf den ersten Auswärtspunkt.