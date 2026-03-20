Finsing möchte Revanche für „schlechteste Saisonleistung“ – Wartenberg peilt Überraschung an

Die Kreisliga startet mit zwei Freitagabendspielen in den 15. Spieltag. Finsing will die klare Hinspiel-Niederlage wiedergutmachen.
Mit zwei Freitagabendspielen startet die Kreisliga in den 15. Spieltag.
TSV Wartenberg – TSV Allershausen, 19 Uhr: „Samstag, Sonntag wären einige Spieler nicht dagewesen“, erklärt Spielertrainer Mario Simak die Vorverlegung. „Unser Hauptplatz hat kein Flutlicht, dafür unser Nebenplatz, und der ist super in Schuss.“ Simak ist nach seiner verbüßten Rot-Sperre wieder spielberechtigt.
Zum Tabellenzweiten Allershausen: „Die wollen und können Fußball spielen, während zuletzt Moosen bei dem 1:1 auf hohe, weite Bälle und mit Tempo nachschieben sowie gute Standards gesetzt hat.“ Simak erinnert an das Hinspiel: „Da haben wir in der ersten Halbzeit jede Menge bester Tormöglichkeiten liegen lassen und dann unnötig 0:1 verloren.“ Daniel Bauer ist eventuell wieder im Kader, Markus Pöppel, der beste Torschütze, fällt weiter aus, und hinter Torhüter Yannick Schmidt steht nach seiner Verletzung aus dem Moosen-Spiel ein Fragezeichen.
FC Finsing – TSV Nandlstadt, 20 Uhr: Finsings Trainer Thomas Bonnet setzt darauf, „dass wir den Schwung vom Sieg in Unterbruck mitnehmen und auch auf die Magie des ersten Heimspiels nach der Winterpause“. Er erinnert an das Hinspiel in Nandlstadt: „Diese 0:3-Niederlage war unsere schlechteste Saisonleistung und da gilt es, etwas gutzumachen.“
Bonnet hat noch einen Wunsch: „Nachdem Eva Kitel und Beata Wojciechowski mit dem Verkauf im Sportheim aufgehört haben und ich den beiden auch nochmal Danke sagen möchte, haben diesen Job unsere Spielerfrauen übernommen. Denen möchten wir den Einstand mit einem Sieg erleichtern.“