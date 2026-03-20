Finsing möchte Revanche für „schlechteste Saisonleistung“ – Wartenberg peilt Überraschung an

Mario Simak und Wartenberg empfangen mit Allershausen den Tabellenzweiten. – Foto: FuPa/TSV Wartenberg

TSV Wartenberg – TSV Allershausen, 19 Uhr: „Samstag, Sonntag wären einige Spieler nicht dagewesen“, erklärt Spielertrainer Mario Simak die Vorverlegung. „Unser Hauptplatz hat kein Flutlicht, dafür unser Nebenplatz, und der ist super in Schuss.“ Simak ist nach seiner verbüßten Rot-Sperre wieder spielberechtigt.

Zum Tabellenzweiten Allershausen: „Die wollen und können Fußball spielen, während zuletzt Moosen bei dem 1:1 auf hohe, weite Bälle und mit Tempo nachschieben sowie gute Standards gesetzt hat.“ Simak erinnert an das Hinspiel: „Da haben wir in der ersten Halbzeit jede Menge bester Tormöglichkeiten liegen lassen und dann unnötig 0:1 verloren.“ Daniel Bauer ist eventuell wieder im Kader, Markus Pöppel, der beste Torschütze, fällt weiter aus, und hinter Torhüter Yannick Schmidt steht nach seiner Verletzung aus dem Moosen-Spiel ein Fragezeichen.