Finsing meldet sich wieder oben an und Kranzberg demoliert Berglern

Der FC Finsing gewinnt zuhause mit 6:2 gegen Eitting und der SV Eintracht Berglern kommt mit 0:8 beim SV Kranzberg unter die Räder.

SV Kranzberg – SV Eintracht Berglern 8:0 (3:0) – Ein Debakel erlebte Berglern am Freitagabend. Mit 0:8 Toren kam das Team von Michael Faltlhauser unter die Räder. „Gratulation an Kranzberg, das war top. Bei denen hat einfach alles funktioniert, und wir hatten einfach einen rabenschwarzen Tag. Wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen“, sagte Fußballchef Stefan Zott.

Schon nach sieben Minuten hatte Kranzberg durch Bastian Walter das 1:0 erzielt. Markus Kratzer legte in der 29. Minute das 2:0 nach. Vier Minuten vor der Pause erhöhte Julian Gebhard auf 3:0. Stefan Schleypen (54.) und Johannes Lühr (59.) sorgten nach nicht einmal einer Stunde für eine 5:0-Führung des Teams von Dennis Hammerl.

Dann folgte noch der große Auftritt von Thomas Kopp. Der erzielte zwischen der 63. und der 86. Minute einen lupenreinen Hattrick. Berglern muss das Debakel schnell abhaken. Schon am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) wartet das Toto-Pokal-Kreisfinale bei Kreisklassist TSV Aspis Taufkirchen.

FC Finsing – FC Eitting 6:2 (2:0) – Mit einem deutlichen Heimsieg hat der FC Finsing seine Mitfavoritenrolle in der Kreisliga untermauert. Im Derby ließ man Eitting keine Chance. Schon in der 11. Minute hatte Leonhard Hölzl mit einem satten Schuss aus 16 Metern die Gastgeber mit 1:0 in Führung gebracht. „Danach haben wir einfach zu einem günstigen Zeitpunkt die weiteren beiden Tore gemacht“, bilanzierte FCF-Trainer Thomas Bonnet. Denn mit dem Pausenpfiff erhöhte Sebastian Schätzl aus elf Metern auf 2:0.

Direkt nach Wiederbeginn legte Finsing nach. Markus Rickhoff nickte in der 47. Minute nach einem Eckball ins kurze Ecke ein – 3:0. Die Gäste schöpften noch einmal Hoffnung. Nach einer Standardsituation hatte Fabian Kövener einen Eittinger im Strafraum zu Fall gebracht.

Finsing-Coach: „Auch in der Höhe ein absolut verdienter Sieg“

Den fälligen Strafstoß in der 49. Minute verwandelte Philipp Beetz zum 1:3. Doch nur drei Minuten später stellte Finsing den alten Abstand wieder her. Hölzl schnürte seinen Doppelpack und erzielte das 4:1. Seinen Fehler vom Elfmeter machte Kövener in der 63. Minute wieder gut, als er das 5:1 erzielte. „Danach war die Sache eigentlich durch, und dann schleichen sich halt Unkonzentriertheiten ein“, sagte Bonnet.

Und so kam Eitting durch das Tor zum 2:5 von Maximilian Gröppmair noch einmal heran. In der 90. Minute aber machte Finsing durch Patrick Forchhammer das 6:2 perfekt. „Es war auch in dieser Höhe ein absolut verdienter Sieg, und mit drei Erfolgen aus vier Spielen sind wir ganz gut dabei“, sagte ein zufriedener Finsinger Trainer.