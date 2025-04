Finsing fertigt Langenpreising ab – Rückenwind für Inning

Es war eine klare Angelegenheit: „Wir waren heute in allen Belangen unterlegen und hatten bis zur 80. Minute keinen einzigen Torschuss“, erkannte FCS-Coach Matthias Foltin an. Schon zur Pause führte der Klassenprimus durch Tore von Simon Wolf (13.) und Noah Tiefenbacher (24.) mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Dominik Frisch mit dem 3:0 für die Vorentscheidung (63.), ehe ein Eigentor von Schwaigs Marco Neumann den bitteren Schwaiger Schlusspunkt setzte (75.).

Bitterer Nachmittag für die SpVgg bei der Finsinger Reserve. Früh schlug Michael Bayer nach einer scharfen Ecke von Thomas Obermaier eiskalt zu – 1:0 (12.). Acht Minuten später traf Bayer erneut – wieder auf Vorlage von Obermaier (20.). Dann trug sich Assistgeber Obermaier per Sonntagsschuss aus 25 Metern selbst in die Torschützenliste ein (24.). Lukas Lohmaier erhöhte mit dem Pausenpfiff mit einem strammen Schuss auf 4:0 (45.), SpVgg-Keeper Roland Hannes war noch mit den Handschuhen dran gewesen.

Mit einem 2:2 musste sich Eichenkofen zufriedengeben. „Das ist schon extrem bitter, wenn du bis zur 93. Minute verdient führst und dann noch den Ausgleich kassierst“, so SpVgg-Pressesprecher Jonas Ippisch, der in der 6. Minute den Führungstreffer durch einen traumhaften Kopfball von Lorenz Daimer bejubeln durfte. Philipp Schmitt glich noch vor der Pause aus (33.). In Hälfte zwei setzte Lukas Ippisch in der 57. Minute zum Solo an und traf zur erneuten Führung der Gäste. Diese hielt bis zu jener 93. Minute an, als Herzogstadts Florian Simmet für den Last-Minute-Ausgleich seiner Farben sorgte.