Finsing demoliert Neuching – St. Wolfgang siegt

Eine turbulente Offensivschlacht sahen die Zuschauer in Isen. Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start und nutzten die anfänglichen Lücken in der Heim-Abwehr eiskalt aus: Florian Landersdorfer traf bereits in der 7. Minute zur frühen Führung, ehe Tizian Hopf in der 37. Minute auf 0:2 stellte. Isen steckte jedoch nicht auf und verkürzte durch Tom Kälbli (44.) noch vor dem Pausenpfiff. Die Freude währte allerdings nur kurz, da Martin Stöckl im direkten Gegenzug (45.) den alten Abstand wiederherstellte. Im zweiten Durchgang warfen die Hausherren alles nach vorne und belohnten sich in der 68. Minute durch den Anschlusstreffer von Roland Bartl. In der verbleibenden Spielzeit biss sich Isen an der kompakt stehenden Defensive der Hörgersdorfer jedoch wiederholt die Zähne aus, die den knappen Vorsprung über die Zeit zitterten.

Ein zähes Kampfspiel sahen die 45 Zuschauer in Hörlkofen. Beide Mannschaften begegneten sich von der ersten Minute an auf Augenhöhe, neutralisierten sich jedoch über die gesamte Spielzeit hinweg im dicht gestaffelten Mittelfeld. Packende Torraumszenen blieben auf beiden Seiten absolute Mangelware, da beide Abwehrreihen extrem diszipliniert agierten. Im zweiten Durchgang warfen die Hausherren der SG noch einmal alles nach vorne, bissen sich an der kompakt stehenden Defensive der Gäste-Abwehr jedoch wiederholt die Zähne aus. Am Ende verteidigten beide Teams das Unentschieden mit viel Leidenschaft, sodass es beim leistungsgerechten, torlosen Remis blieb.

Ein wahres Offensivspektakel sahen die 100 Zuschauer in Finsing. Die Heimmannschaft begegnete den Gästen von Beginn an mit extremem Druck und dominierte das Geschehen auf dem Platz über die gesamte Spielzeit hinweg. Der Torreigen eröffnete sich in der 25. Spielminute, als Stefan Morawitz eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr nutzte und flach zum 1:0 traf. Nur wenig später legte Leon Engelhard per Foulelfmeter nach (38.) und stellte den beruhigenden Pausenstand her. Im zweiten Durchgang warfen die Gäste aus Neuching noch einmal alles nach vorne, bissen sich an der kompakt stehenden Defensive der Heimmannschaft jedoch wiederholt die Zähne aus. Stattdessen schraubte Thomas Obermaier das Ergebnis weiter in die Höhe (59.). Danach schlug die Stunde von Leon Engelhard, der mit zwei weiteren Treffern (71./76.) einen lupenreinen Hattrick perfekt machte. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte Michael Bayer in der 89. Minute zum hochverdienten 6:0-Heimsieg.

Ein packendes Kampfspiel sahen die 400 Zuschauer in Grüntegernbach. Beide Mannschaften begegneten sich lange Zeit auf Augenhöhe und neutralisierten sich im umkämpften Mittelfeld. Das Tor des Tages deutete sich kaum an, als die Gäste in der 38. Spielminute eine Unachtsamkeit in der Heim-Abwehr nutzten und zum 0:1-Pausenstand trafen. Im zweiten Durchgang warfen die Hausherren mehr nach vorne, doch St. Wolfgang schlug eiskalt zu: Henning Labahn erhöhte in der 72. Minute auf 0:2. Nur vier Minuten später rückte der Torschütze erneut in den Fokus, als er nach einem groben Foulspiel (76.) die Rote Karte sah. In Unterzahl mobilisierte St. Wolfgang die zweiten Kräfte, verteidigte den eigenen Kasten mit viel Disziplin und brachte den Vorsprung am Ende clever über die Zeit.