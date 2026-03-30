Finsing baut Tabellenführung aus - Kranzberg patzt im Titelrennen!

– Foto: Stephan Schikowski

Im Tabellenkeller konnte der FC Moosburg mit einem deutlichen 4:0-Sieg gegen TSV Wartenberg drei dringend benötigte Punkte einfahren und klettert auf 17 Zähler. Für den TSV Wartenberg wird die Lage mit nur 15 Punkten immer brenzliger. Schlusslicht FC SF Eitting verlor erneut (1:3 in Nandlstadt) und bleibt abgeschlagen hinten.

Im dichten Mittelfeld ging es heiß her. FC Lengdorf (3:1 gegen SV Eintracht 60 Berglern) und SC Kirchdorf 1971 (3:0 in Unterbruck) sammelten wichtige Zähler und schoben sich näher an die vorderen Plätze heran. FC Moosinning II feierte mit dem 3:1-Heimsieg gegen SC Moosen/Vils einen Befreiungsschlag und macht damit Boden in Richtung gesichertes Mittelfeld gut.

Der FC Finsing bleibt das Maß aller Dinge. Mit dem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg beim TSV Allershausen untermauerte der Tabellenführer seine Spitzenposition und steht nun bei 37 Punkten. Verfolger SV Kranzberg ließ hingegen Federn und unterlag zu Hause überraschend mit 0:1 gegen BC Attaching. TSV Allershausen muss sich nach der Niederlage gegen Finsing nun wieder auf Platz zwei behaupten, während der Rückstand auf die Spitze auf drei Punkte anwächst.

FC Lengdorf klettert nach Heimsieg auf Rang fünf

FC Lengdorf feierte vor 115 Zuschauern einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen den SV Eintracht 60 Berglern und verbessert sich dadurch in der Tabelle auf Platz fünf. Die Partie nahm erst in der zweiten Halbzeit Fahrt auf. In der 52. Minute brachte Georg Reiter die Lengdorfer mit 1:0 in Führung. In der 69. Minute erhöhte Maximilian Mayer auf 2:0, ehe die Gäste durch Maurice Steck in der 80. Minute den Anschluss erzielten. Den Schlusspunkt setzte Simon Nußrainer in der 90. Minute zum 3:1-Endstand.

Durch den Sieg steht der FC Lengdorf nun mit 24 Punkten auf Platz fünf, punktgleich mit dem FC Ampertal Unterbruck und dem SC Moosen/Vils. Berglern rutscht mit 18 Punkten auf Rang neun ab. Mit diesem Erfolg meldet sich Lengdorf im Kampf um die oberen Tabellenplätze zurück, während Berglern weiter aufpassen muss, nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Späte Entscheidung: Koussetou sichert BC Attaching den Auswärtssieg in Kranzberg Der SV Kranzberg musste am Sonntag eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Gegen den abstiegsbedrohten BC Attaching unterlag der Tabellendritte durch einen späten Treffer von David Saamtou Koussetou in der 86. Minute mit 0:1. Während die Gastgeber eine gute Gelegenheit verpassten, sich im Aufstiegsrennen zu festigen, verschafften sich die Gäste wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Durch diese Niederlage rutscht Kranzberg auf Platz 3 ab, während BC Attaching mit nun 22 Punkten auf Rang 7 klettert.

SC Kirchdorf triumphiert auswärts – Doppelpack von Bastian Winklhofer schockt FC Ampertal Unterbruck! Der SC Kirchdorf 1971 hat am Sonntag beim FC Ampertal Unterbruck einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und mit 3:0 (1:0) gewonnen. Vor 120 Zuschauern brachte Bastian Winklhofer die Gäste in der 21. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Moritz Buchholz in der 44. Minute auf 2:0. In der zweiten Hälfte machte erneut Bastian Winklhofer mit seinem zweiten Treffer (76.) alles klar. Unter der Leitung von Schiedsrichter Samuel Stangl konnten die Kirchdorfer nicht nur drei Punkte einfahren, sondern auch ihre Position in der Tabelle festigen. Mit dem Sieg zieht Kirchdorf nun punktgleich mit BC Attaching und rückt bis auf Platz 8 vor, während Ampertal Unterbruck auf Rang 4 zurückfällt. Die Doppelpack-Leistung von Bastian Winklhofer war dabei entscheidend für den Auswärtserfolg.

TSV Nandlstadt feiert wichtigen 3:1-Heimsieg gegen FC SF Eitting Vor 150 Zuschauern konnte der TSV Nandlstadt am Sonntag einen verdienten 3:1-Erfolg gegen den FC SF Eitting einfahren. Bereits in der 4. Minute brachte Simon Prummer die Hausherren früh in Führung. In der 22. Minute erhöhte Lukas Rieder nach einem schnellen Angriff auf 2:0. Die Gäste aus Eitting kamen erst in der 64. Minute durch Lukas Petermeier zum Anschlusstreffer, bevor erneut Lukas Rieder in der 79. Minute per Foulelfmeter den 3:1-Endstand herstellte. Durch den Sieg verbessert sich der TSV Nandlstadt in der Tabelle auf Rang 10, während Eitting am Tabellenende festhängt. Mit diesem Sieg verschafft sich Nandlstadt etwas Luft im Abstiegskampf, während Eitting dringend Punkte benötigt, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren.

FC Finsing stürmt mit 4:1-Auswärtssieg an die Tabellenspitze! In einem packenden Duell der Kreisliga setzte sich der FC Finsing auswärts klar mit 4:1 beim TSV Allershausen durch und übernimmt damit die Tabellenführung. Bereits in der 10. Minute brachte Leonhard Hölzl die Hausherren in Führung. Doch Finsing antwortete eindrucksvoll: Philipp Tholl (20.) und Florian Hölzl (31.) drehten die Partie schnell. Kurz vor der Pause erhöhte Markus Rickhoff (44.) auf 3:1, ehe Paulo Just (81.) in der Schlussphase den 4:1-Endstand besiegelte. In der 85. Minute sah Stefan Jell vom FC Finsing noch Gelb-Rot. Vor 220 Zuschauern zeigte der FC Finsing eine dominante Leistung und kletterte dank des Dreiers auf Platz eins der Tabelle.

FC Moosburg fegt TSV Wartenberg mit 4:0 vom Platz und klettert in der Tabelle! Mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den TSV Wartenberg meldet sich Aufsteiger FC Moosburg eindrucksvoll im Kampf um den Klassenerhalt zurück. Bereits in der 24. Minute brachte Mihai-Razvan Ráducanu die Hausherren in Führung. Kurz darauf erhöhte Maximilian Denteler in der 34. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel blieb Moosburg am Drücker, und erneut Maximilian Denteler (51.) sowie Karlo Rimac (56.) sorgten für den deutlichen Endstand. TSV Wartenberg fand gegen die konsequent spielenden Moosburger kaum ein Mittel und rutscht durch die Niederlage weiter in die Abstiegsregion ab.