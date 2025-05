Finsing bangt um Relegation – Deutlicher Sieg für Eitting – „Das waren zwei verlorene Punkte“

Ausgerechnet gegen den lange führenden Tabellenprimus gelang Eitting ein deutlicher Sieg. „Das war heute sauverdient“, sagte Trainer Andy Kostorz. „Es ging einfach darum, dass wir Spaß haben.“ Und den hatten die Hausherren, vor allem Flo Huber. Er war an allen Toren beteiligt.

Nach einem wunderbaren Steckpass von Niclas Noll erzielte er das frühe 1:0. Eitting stand tief, Unterbruck tat sich schwer. Nach dem Wechsel wurde es deutlich: Erst hatte Huber einen tiefen Ball gespielt, den Lukas Treffler zum 2:0 ins Tor wuselte (53.). Und als Pascal Preller nach einer Schiedsrichter-Beleidigung mit Rot vom Platz flog (72.), schwammen die Felle der Ampertaler davon. Kurz vor Schluss besiegelte Huber (86.), der in der kommenden Saison zum SE Freising wechselt, den Eittinger Sieg.

Nach einer Ecke knallte Leo Hölzl das Leder unters Quergebälk (82.). Der Kirchdorfer Sieg war aber nicht mehr gefährdet. „Das war heute ärgerlich und enttäuschend“, resümierte Finsings Trainer Thomas Bonnet. Unvermögen sei dabei gewesen. „Jetzt haben wir’s auch nicht mehr selbst in der Hand“, sagte er mit Blick auf die Aufstiegsrelegation.

Doch Finsing wollte nicht aufgeben. Noch vor der Halbzeit gab’s die Chance aufs 1:3, doch Leo Hölzl traf Aluminium. Nach knapp einer Stunde verkürzten die Gäste aber – mit Kirchdorfer Hilfe. Nach einer Flanke aufs lange Eck beförderte Bastian Winklhofer den Ball ins eigene Tor (59.). Doch nach einem schnellen Einwurf kam der FCF nicht mit. Es war wieder Lederer, der den Ball zum 4:1 einköpfte (72.). In der Schlussphase kehrte Finsing noch einmal zurück.

Lang waren die Gesichter am Sonntagnachmittag im Finsinger Lager. Vor allem Durchgang eins wurde zum Waterloo für den Tabellenzweiten. Bereits nach drei Minuten nagelte Dennis Lederer den Ball nach Buchholz-Vorlage unter die Latte. Eine Viertelstunde später vollendete Samuel Nierhaus auf Winklhofer-Zuspiel einen blitzsauberen Konter zum 2:0 (17.). Kurz vor dem Pausenpfiff schloss Lederer eine feine Einzelleistung zum Kirchdorfer 3:0 ab (41.).

Die Lengdorfer hatten lange kein Glück, konnten ihre optische Überlegenheit nicht in Chancen und Tore ummünzen. Dennoch sahen sie sich auf der Siegerstraße, als Georg Reiter eine Ecke von Martin Lechner zum 1:0 einnickte (80.). Doch Eching kam zum Lucky Punch. Nach einer Flanke drehte sich Flo Höltl im Sechzehner dreimal und zog ab – 1:1 (85.).

Eigentlich wollte Lengdorf den Klassenerhalt am Sonntag fix machen, doch die Entscheidung muss um eine Woche vertagt werden. Auch, weil die Hausherren ihre 1:0-Führung nicht über die Zeit brachten. „Das waren zwei verlorene Punkte, wir waren besser“, erklärte Lengdorfs Sprecher Dietmar Fischer. Eching hatte nur zwei Chancen – und nutzte eine davon zum späten 1:1.

Auch Berglern verpasste den vorzeitigen Klassenerhalt. Moosinnings Reserve dagegen darf wieder von der Saisonverlängerung träumen. Groß war der Ärger im Berglerner Lager. „In Summe war das kein verdienter Sieg für Moosinning“, so SVE-Sprecher Stefan Zott. Auch der Schiedsrichter, so Zott, habe seinen Anteil dabei gehabt. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass die Hausherren vor den beiden Gegentreffern kräftig gepatzt hatten.

Trotz Unterzahl gelingt der Anschlusstreffer

Zunächst ließ Keeper Florian Ganslmeier eine Freistoßflanke nur abprallen, sodass Alexander Hofmeister abstaubte (5.). Wenig später verteidigte Berglern sträflich, und Fabian Ulitzka erhöhte auf 2:0 (36.). Dann kam die strittige Szene: Georg Meier hatte, wie Zott berichtete, an der Auslinie den Ball am Fuß, sah dann aber wegen einer angeblichen Tätlichkeit glatt Rot (38.). „Aber es gab Freistoß für uns“, rieb sich Zott die Augen. In Unterzahl gelang den Hausherren noch das 1:2. Nach einer Flanke hatte Trainer Michael Faltermeier das Leder volley genommen (45.+3). Den Moosinninger Sieg konnten die Berglerner aber nicht mehr gefährden.