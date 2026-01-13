FinRo-Cup 2026: Eberswalde macht die Halle zum Schauplatz

Der Hallenfußball kehrt mit Nachdruck ins Sportzentrum Westend zurück. Am Freitag, 16. Januar 2026, richtet der FV Preussen Eberswalde den 3. FinRo-Cup im Rahmen seines 12. Hallenfußballcups aus. Acht Mannschaften, ein klarer Turniermodus, namhafte regionale Teilnehmer und ein attraktiver Prämientopf sorgen für einen Abend, der sportliche Qualität mit Spannung und Atmosphäre verbindet. Um 18:15 Uhr beginnt die Vorrunde.

Ein Hallenabend mit klarer Struktur Der FinRo-Cup folgt einem bewusst kompakten und bewährten Ablauf. Bereits um 17:40 Uhr treffen sich die Verantwortlichen am Kampfgericht, ehe um 18 Uhr der gemeinsame Einlauf und die Vorstellung der Mannschaften erfolgen. Mit der offiziellen Begrüßung wird das Turnier eröffnet, bevor die Vorrunde um 18:15 Uhr beginnt. Die Siegerehrung ist für etwa 22:30 Uhr vorgesehen und bildet den formalen Abschluss eines langen Hallenabends.

Der Modus lässt keine Ausreden zu Die Spielzeit beträgt zwölf Minuten, was ein hohes Tempo und sofortige Präsenz verlangt. Über die Platzierung in den Gruppen entscheiden nacheinander Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore und der direkte Vergleich. Erst bei Gleichstand kommt es zum Neunmeterschießen. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Halbfinals, in denen der Sieger der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B trifft und umgekehrt.

Zwei Gruppen als sportliches Fundament Das Teilnehmerfeld ist in zwei Vierergruppen aufgeteilt. In der Gruppe A treffen der FC Eisenhüttenstadt, der FSV Union Fürstenwalde, der FSV Bernau und die FV Motor All-Stars aufeinander. Die Gruppe B wird gebildet von der SG Einheit Zepernick 1925, dem FC Schwedt 02, dem Gastgeber FV Preussen Eberswalde sowie dem FSV Rot-Weiß Prenzlau.

Der Weg ins Finale und die Entscheidung vom Punkt

In den Halbfinal- und Finalspielen gilt ein klares Prinzip: Fällt innerhalb der regulären Spielzeit keine Entscheidung, wird der Sieger im Neunmeterschießen ermittelt. Auch die Platzierungen fünf bis acht werden ausschließlich über Neunmeterschießen ausgespielt. Das Finale ist für 22:21 Uhr angesetzt und bildet den sportlichen Höhepunkt des Abends.

Attraktive Prämien und individuelle Auszeichnungen

Der FinRo-Cup ist nicht nur sportlich, sondern auch finanziell attraktiv. Der Turniersieger erhält 1000 Euro, für Platz zwei sind 600 Euro ausgelobt, der Drittplatzierte erhält 300 Euro, Platz vier wird mit 100 Euro honoriert. Zusätzlich werden der beste Torwart, der beste Spieler – gewählt durch die teilnehmenden Mannschaften – sowie der beste Torschütze ausgezeichnet. Diese Ehrungen unterstreichen den Leistungscharakter des Turniers.

Eintritt, Tombola und Rahmenprogramm

Der Eintrittspreis beträgt sechs Euro. Jede Eintrittskarte nimmt automatisch an einer Tombola teil, was den Besuch auch über das sportliche Geschehen hinaus attraktiv macht. Karten sind im Vorverkauf im Autohaus Schley erhältlich, zudem stehen ausreichend Tickets an der Abendkasse zur Verfügung. Damit wird der FinRo-Cup auch als Veranstaltungsabend für ein breites Publikum positioniert.

Ein Turnier mit Signalwirkung für den Hallenwinter

Der 3. FinRo-Cup steht exemplarisch für die Bedeutung des Hallenfußballs in der Region. Kurze Spielzeiten, klare Entscheidungen und eine enge zeitliche Dramaturgie bündeln die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Wer sich in Eberswalde durchsetzt, tut dies nicht über Zufall, sondern über Konstanz, Effizienz und Nervenstärke. Der Freitagabend im Sportzentrum Westend verspricht damit genau das, was Hallenfußball ausmacht: unmittelbare Spannung, Nähe zum Geschehen und Entscheidungen auf engstem Raum.