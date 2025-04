„Finni“ dreht auf: Dreierpack gegen Melle

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Mit drei Treffern beim 3:1-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten SC Melle 03 ist Finn Nolting vom SV Bevern eindrucksvoll zurück auf der Torjägerbühne der Landesliga Weser-Ems. Der 22-jährige Flügelstürmer wurde nach seiner Glanzleistung verdient zum Spieler der Woche gekürt.

Dabei hatte der Mann mit dem Spitznamen „Finni“ lange auf einen solchen Tag warten müssen: Zuletzt hatte er am 1. September getroffen. Am Sonntag platzte dann der Knoten – und wie! In der 28. Minute brachte Nolting sein Team in Führung, sieben Minuten später legte er nach. Kurz vor der Pause kam Melle durch Dustin Jung zwar noch einmal heran, doch in der Schlussphase setzte Nolting den Schlusspunkt (84.) und sorgte damit für einen ebenso verdienten wie wichtigen Dreier im Titelrennen.