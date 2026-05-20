Finnentrop/Bamenohl holt Siegener Torwarttalent – weiterer Abgang fix

Die SG Finnentrop/Bamenohl hat ein Torwart-Talent der Sportfreunde Siegen verpflichtet: Fynn Schneider, aktuell dritter Torwart der Regionalliga-Mannschaft und Stammkeeper der U19-Westfalenliga-Elf, wechselt zur neuen Saison ans Schloss Bamenohl. Ausgebildet wurde der 19-Jährige auch in der U19- und U17-Regionalliga Südwest, der damals höchsten Juniorenspielklasse, bei den Sportfreunden Eisbachtal. Auch in der vergangenen Spielzeit hütete Schneider das Tor der Siegener U19 in der U19-DFB-Nachwuchsliga.
„Mit Fynn gewinnen wir einen weiteren jungen und sehr gut ausgebildeten Torhüter für unser Team", sagt Finnentrops sportlicher Leiter Jan Hüttemann. „Damit sind unsere Planungen auf der Torhüterposition vollständig abgeschlossen."
Ende April hatte der Oberliga-17. bereits die Verpflichtung eines weiteren Torwart-Talent bekannt gegeben: Finn Stipp, der aus der U19-Landesliga-Mannschaft des FC Lennestadt kommt und unter anderem bei Bayer Leverkusen ausgebildet wurde. Damit geht die SG mit zwei jungen Torhütern hinter der Nummer eins, Ingmar Klose (32), in die neue Saison. Wie die „Westfalenpost" berichtet, wird der bisherige Ersatzmann Armend Shaqiri (29) im Sommer seine Karriere beenden. Wie es mit Leon Zielonka (26), der erst im Winter von Westfalenligist DSC Wanne-Eickel nach Bamenohl kam, weitergeht, ist noch unbekannt.
Den Verein definitv verlassen wird dagegen Daniel Tews. Der 23-Jährige schließt sich seinem Heimatverein RW Lüdenscheid an, der aktuell punktgleich mit der FSV Werdohl um den Bezirksliga-Aufstieg kämpft. Tews war im Winter 2024/25 nach erfolglosen sechs Monaten beim ASC 09 Dortmund nach Bamenohl zurückgekehrt, kam in dieser Spielzeit allerdings nur zu sechs Einsätzen (zwei Vorlagen). „Bereits in seiner Jugend trug Daniel das RWL-Trikot und kennt den Verein somit bestens. Trotz zahlreicher anderer Angebote hat er sich bewusst für unseren Weg entschieden und blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe bei uns", teilt der Traditionsverein vom Nattenberg mit.
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