Finnentrop/Bamenohl holt Siegener Torwarttalent – weiterer Abgang fix

Fynn Schneider schließt sich der SG Finnentrop/Bamenohl an. – Foto: SG Finnentrop/Bamenohl

Die SG Finnentrop/Bamenohl hat ein Torwart-Talent der Sportfreunde Siegen verpflichtet: Fynn Schneider, aktuell dritter Torwart der Regionalliga-Mannschaft und Stammkeeper der U19-Westfalenliga-Elf, wechselt zur neuen Saison ans Schloss Bamenohl. Ausgebildet wurde der 19-Jährige auch in der U19- und U17-Regionalliga Südwest, der damals höchsten Juniorenspielklasse, bei den Sportfreunden Eisbachtal. Auch in der vergangenen Spielzeit hütete Schneider das Tor der Siegener U19 in der U19-DFB-Nachwuchsliga.

„Mit Fynn gewinnen wir einen weiteren jungen und sehr gut ausgebildeten Torhüter für unser Team", sagt Finnentrops sportlicher Leiter Jan Hüttemann. „Damit sind unsere Planungen auf der Torhüterposition vollständig abgeschlossen."

Ende April hatte der Oberliga-17. bereits die Verpflichtung eines weiteren Torwart-Talent bekannt gegeben: Finn Stipp, der aus der U19-Landesliga-Mannschaft des FC Lennestadt kommt und unter anderem bei Bayer Leverkusen ausgebildet wurde. Damit geht die SG mit zwei jungen Torhütern hinter der Nummer eins, Ingmar Klose (32), in die neue Saison. Wie die „Westfalenpost" berichtet, wird der bisherige Ersatzmann Armend Shaqiri (29) im Sommer seine Karriere beenden. Wie es mit Leon Zielonka (26), der erst im Winter von Westfalenligist DSC Wanne-Eickel nach Bamenohl kam, weitergeht, ist noch unbekannt.