Finn Skirde wechselt im Sommer in die Domstadt

– Foto: Fabian Ziegler

Der 18-jährige Skirde wurde in der Jugend beim KSV Baunatal, OSC Vellmar und dem VFL Kassel ausgebildet und konnte dort Erfahrungen in der Verbands- und Hessenliga sammeln, eher er im letzten Jahr den Schritt zum TSV Wabern wagte. Dort konnte er in dieser Saison auch im Seniorenbereich bereits Verbandsligaspiele absolvieren.

Der sportliche Leiter des FC Domstadt Fritzlar, Jan Scharke, beschreibt die Verpflichtung folgendermaßen: „Ich beobachte den Werdegang von Finn bereits seit einigen Jahren und wollte ihn schon letzte Saison zu uns holen. Finn passt perfekt zu uns, er wohnt in Zennern, kennt viele unserer Spieler bereits und ist fussballerisch sehr gut ausgebildet worden. Auch mit Blick auf die nachhaltige Entwicklung und Altersstruktur unseres Kaders ist dies eine wichtige Verpflichtung.“

Trainer Muhammed Gülsen sieht die Stärken seines neuen Spielers auch in der Physis: „Finn ist für sein Alter sehr athletisch in seinem Spiel und auch am Fuß sehr gut geschult. Seine Stärken hat er auf der Außenbahn, kann aber auch zentral eingesetzt werden.“

Finn Skirde freut sich auf die neue Aufgabe im Sommer: „Zunächst möchte ich mich beim TSV Wabern für das intensive Jahr bedanken und hoffe, dass wir bis zum Saisonende unsere Ziele erreichen. Ich bin schon länger mit Jan in Kontakt und die Gespräche waren sehr gut. Mir gefällt die Entwicklung des Vereins und mir wurde ein klarer Weg aufgezeigt. In meinem Alter brauche ich vor allem Spielzeit und freue mich darauf, in der nächsten Saison die nächsten Schritte gemeinsam mit dem FC Domstadt Fritzlar zu gehen.“