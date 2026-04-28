Finn Skirde wechselt im Sommer in die Domstadt

Der FC Domstadt Fritzlar kann einen Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Vom Verbandsligisten TSV Wabern wechsel Finn Skirde zu dem Kreisoberliga-Tabellenführer.
Der 18-jährige Skirde wurde in der Jugend beim KSV Baunatal, OSC Vellmar und dem VFL Kassel ausgebildet und konnte dort Erfahrungen in der Verbands- und Hessenliga sammeln, eher er im letzten Jahr den Schritt zum TSV Wabern wagte. Dort konnte er in dieser Saison auch im Seniorenbereich bereits Verbandsligaspiele absolvieren.
Trainer Muhammed Gülsen sieht die Stärken seines neuen Spielers auch in der Physis: „Finn ist für sein Alter sehr athletisch in seinem Spiel und auch am Fuß sehr gut geschult. Seine Stärken hat er auf der Außenbahn, kann aber auch zentral eingesetzt werden.“
Finn Skirde freut sich auf die neue Aufgabe im Sommer: „Zunächst möchte ich mich beim TSV Wabern für das intensive Jahr bedanken und hoffe, dass wir bis zum Saisonende unsere Ziele erreichen. Ich bin schon länger mit Jan in Kontakt und die Gespräche waren sehr gut. Mir gefällt die Entwicklung des Vereins und mir wurde ein klarer Weg aufgezeigt. In meinem Alter brauche ich vor allem Spielzeit und freue mich darauf, in der nächsten Saison die nächsten Schritte gemeinsam mit dem FC Domstadt Fritzlar zu gehen.“
Jan Scharke beschreibt die weitere Kaderplanung des Kreisoberligisten wie folgt: „Wie bereits in der Winterpause berichtet wurde, bleibt unser Kader im kommenden Sommer zusammen, dieser hat unser vollstes Vertrauen und unsere absolute Wertschätzung. Wie durch die Verpflichtung zu erkennen ist, werden wir vereinzelt tätig werden, wenn der Spieler zu uns passt – dies ist bei Finn absolut der Fall.“