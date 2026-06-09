Finn Schirmer kommt zum SV Waltershofen

Finn Schirmer (links) und Trainer Giuseppe Paletta | Foto: Verein

Der SV Waltershofen kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Mit Finn Schirmer schließt sich ein junger und talentierter Offensivspieler dem Verein an. Der 20-Jährige durchlief bereits verschiedene Stationen, unter anderem beim FC Auggen und spielte zuletzt für den FC Waldkirch. Für den Landesligisten absolvierte er in dieser Runde sieben Einsätze, zudem lief er fünfmal in der Reserve in der Kreisliga B auf.

"Trotz seines jungen Alters konnte er bereits erste Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln und dabei seine Qualitäten im Offensivspiel unter Beweis stellen. Mit seiner Dynamik, seiner Torgefahr und seinem Entwicklungspotenzial passt Finn hervorragend in die sportliche Ausrichtung des SV Waltershofen", teilte der Club mit.